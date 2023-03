Polytechnique Ventures : 36 millions $ d’amorçace dans la deeptech

Né en 2020 à l’initiative d’anciens élèves de l’X, Polytechnique Ventures boucle son premier fonds d’amorçage (early-stage) dédié à l’écosystème entrepreneurial de l’école d’ingénieurs.

Data science, intelligence artificielle…

Financé par la communauté s’anciens élèves de l’X, le fonds a pour objectif d’investir dans l’émergence et la croissance d’entreprises deeptech issues de l’École polytechnique.

Au montant initial de 15 millions € s’ajoute l’apport de 160 anciens (alumni) ayant souscrit entre 100 000 et 3 millions € chacun. L’enveloppe globale atteint ainsi 36 millions €.

Polytechnique Ventures : 20 sociétés financées à horizon 2026

Les initiateurs du fonds Polytechnique Ventures disent accompagner des startup actives dans les deep tech ou technologies de rupture (IA, machine learning…).

Et ce dans différents secteurs indique le fonds :

« Priorité est donnée à de jeunes équipes deep tech et transdisciplinaires ambitieuses, aptes à transformer en profondeur les secteurs industriels ciblés, correspondant aux secteurs d’excellence de l’Ecole : énergie, climat et environnement, smart city et nouvelles mobilités, numérique et intelligence artificielle, industrie 4.0, medtech, etc. »

Ses promoteurs disent investir jusqu’à 1 million € en pré-amorçage et amorçage par projet. Ils ambitionnent de poursuivre l’effort en Série A.

Jimmy Energy, Galam Robotics, Goodvest, Hyperplan, Mithril Security, Spinergie…

9 investissements ont d’ores et déjà été réalisés depuis le lancement de Polytechnique Ventures. Le fonds compte gérer un portefeuille de 15 à 20 sociétés soutenues d’ici 2 ans.

Autant de start-up deep tech provenant de l’X, fondées par d’anciens élèves, incubées à l’École ou issues de ses laboratoires.

On note, par ailleurs, qu’une partie de la performance financière du fonds (carried interest) est réservée à l’X, via sa Fondation.

Cécile Tharaud est directrice générale du fonds créé à l’initiative de Denis Lucquin, président de Polytechnique Ventures, et ancien président de Sofinnova Partners.

« C’est pour moi un réel plaisir, et une évolution naturelle après 30 années de métier dans le capital risque, de partager avec de jeunes entrepreneurs le fruit d’une expérience accumulée en financement de l’innovation », a-til déclaré.