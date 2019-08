Poste de travail : Dell embarque Chrome OS sur deux portables Latitude

Dell décline deux ordinateurs portables de sa gamme Latitude – le 5400 et le 5300 2 en 1 – en Chromebooks dédiés à l’entreprise.

Vendus à partir de 699 et de 819 dollars HT aux États-Unis, ils peuvent embarquer 32 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To, contre un maximum de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD pour les versions Windows.

Côté processeurs, on reste sur des Core de 8e génération, avec au mieux un i7-8665U.

Le Latitude 5400 est disponible avec un écran HD (1 366 x 768) ou Full HD (1 920 x 1 080), éventuellement tactile dans ce dernier cas.

Le Latitude 5300 2 en 1 (en photo ci-dessous) propose un seul type de dalle : Full HD tactile.

Avec un poids moyen d’ environ 1,5 kg, les deux portables sont les premières à prendre nativement en charge Chrome Enterprise, sans nécessité d’une mise à jour.

Les Chromebooks gérés en parallèle des PC Windows

Google commercialise depuis 2017 cette offre sur abonnement destinée à apporter aux Chromebooks des fonctions axées sur les entreprises.

Son partenariat avec Dell va plus loin. Le constructeur américain a lui-même adapté ses solutions d’administration pour faciliter la gestion des Chromebooks en parallèle des PC Windows. Il assurera par ailleurs la vente d’abonnements à G Suite et à Drive Enterprise.

Ce partenariat n’est pas une exclusivité avec Dell. D’autres constructeurs suivront, affirme Google.

Photos d’illustration © Dell