Pourquoi HPE passe à la vitesse supérieure en Inde

HPE mise sur l’Inde. L’entreprise américaine vient d’annoncer un plan d’investissement et d’expansion dans le pays. Il prévoit un budget de 500 millions de dollars répartis sur les 5 ans à venir afin d’accroître ses opérations, sa production, ses effectifs, sa R&D et d’investir dans des initiative locales.

HPE va lancer la construction d’une extension de son campus de Bangalore qui pourra accueillir plus de 10 000 employés et des installations de R&D. Elle compte augmenter ses effectifs de 20 % au cours des trois à cinq prochaines années, en recrutant notamment des ingénieurs spécialisés dans l’intelligence artificielle et les réseaux.

.@HPE will invest $500M in India over the next five years to drive innovation and growth, with a portion being put towards building a high-tech extension to the Mahadevapura Campus in Bengaluru. Read more: https://t.co/yA5g28LydI — HPE News (@HPE_News) July 24, 2019

Les solutions de mobilité et IoT Aruba seront produites en Inde

A partir de la fin de l’année, les solutions de mobilité et IoT Aruba seront produites en Inde. L’entreprise américiane compte également participer directement aux initiatives numériques du gouvernement en matière d’éducation et de santé.

« L’Inde est l’une des économies les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde, et nos investissements permettront au pays de devenir un marché essentiel pour les activités mondiales de HPE, tout en profitant à nos clients, partenaires, employés et citoyens de l’Inde”, commente le groupe.