Pourquoi IBM acquiert Apptio pour 4,6 milliards $

IBM a conclu auprès du fonds Vista Equity Partners l’accord d’acquisition d’Apptio.

Pour s’offrir Apptio, fournisseur de solutions FinOps et de planification d’entreprise en mode SaaS, IBM est prêt à investir 4,6 milliards $. Ce montant est plus de deux fois supérieur à la somme déboursée en 2019 par Vista Equity pour acquérir et sortir de bourse la société.

Fondée en 2007 par Sunny Gupta (CEO), Kurt Shintaffer (CFO) et Paul McLachlan (ex-CTO), Apptio s’est spécialisée dans les solutions de gestion financière des services IT et des coûts du cloud. L’offre de l’entreprise basée à Bellevue (Washington) inclut trois produits phares :

– ApptioOne (gestion financière et planification des services informatiques),

– Cloudability (optimisation des coûts du cloud)

– Targetprocess (planification agile d’entreprise ou EAP – Enterprise Agile Planning).

Coupler Watsonx aux données FinOps anonymisées d’Apptio

Quelle est l’ambition derrière ce rachat ?

Le dessein est de générer des synergies dans des domaines de croissance clés pour IBM, dont l’automatisation, l’intelligence artificielle et l’open source avec Red Hat. Il est question aussi de renforcer les liens avec des intégrateurs et sociétés de conseil Accenture, KPMG, Deloitte et EY.

Par voie de communiqué, IBM précise vouloir associer l’offre et les données FinOps anonymisées d’Apptio à ses propres logiciels. Qu’ils s’agissent de ses logiciels d’automatisation IT, dont Turbonomic, Instana et IBM AIOps, ou de son intelligence artificielle d’entreprise Watsonx.

Et ce pour proposer à de grands comptes clients et à son réseau de partenaires un « centre de commande virtuel » de gestion et d’optimisation des dépenses et ressources technologiques.

L’annonce intervient dans un contexte tendu pour de nombreuses sociétés des technologies qui doivent fare face au repli de la demande. Le groupe IBM a lui même annoncé en janvier 3 900 suppressions de postes sur un effectif mondial de plus de 288 000 collaborateurs.

Apptio, de son côté, revendique plus d’un millier d’employés et plus de 1500 clients et partenaires, dont AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, Oracle et SAP.

IBM to acquire @Apptio to accelerate IBM’s automation capabilities and help enterprise leaders deliver enhanced value across technology investments. Learn more: https://t.co/VuxbBPW0BK pic.twitter.com/eqyNuhoChv — IBM News (@IBMNews) June 26, 2023