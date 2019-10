Pourquoi la BBC lance un site d’informations accessible via Tor

La BBC a annoncé que la version internationale de son site d’informations est désormais disponible sur le « dark web » , via le navigateur Web Tor.

Le navigateur Tor est couramment utilisé pour surfer sur le « dark web » , permettant de naviguer sans révéler l’identité de l’utilisateur. Cela dit, il a également été associé à des sites Web criminels vendant des produits de contrebande tels que des drogues ou des armes illégales.

Mais le navigateur Tor est également utilisé par des personnes cherchant à éviter la surveillance et la censure gouvernementales, présentes dans des pays tels que la Chine et la Russie .

La BBC a clairement indiqué que sa décision de créer une version « dark web » de son site était destinée à aider les personnes cherchant des informations indépendantes, en dehors des restrictions imposées par leur gouvernement.

L’entreprise publique a déclaré que des pays tels que la Chine, l’Iran et le Vietnam, entre autres, avaient tenté de bloquer l’accès au site Web ou aux programmes de BBC News.

L’adresse« dark web » pour les nouvelles de la BBC peut être trouvée ici . il s’agit de l’édition internationale, conçue pour une audience extérieure au Royaume-Uni. Il inclura des services en langues étrangères tels que BBC Arabic, BBC Persian et BBC Russian.

Mais la BBC a déclaré que le contenu et les services uniquement britanniques tels que BBC iPlayer ne seront pas accessibles, en raison des droits de diffusion.

