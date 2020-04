Power Apps : Microsoft développe les liens avec Teams et la réalité augmentée

Les liens se resserrent entre Power Apps et Teams.

Depuis bientôt trois ans, les applications conçues avec la plate-forme de développement sans code peuvent être intégrées à la messagerie collaborative.

Qu’elles soient de canevas ou pilotées par modèle*, elles peuvent désormais exploiter des « variables de contexte ».

Parmi ces variables figurent la langue d’interface, le thème graphique, le type de client logiciel ou encore les identifiants de canaux, de groupes et de conversations (voir ci-contre).

Cette fonctionnalité permet, entre autres, de préremplir des champs et de faire en sorte que des notifications Teams pointent vers une page précise d’une app intégrée.

Les applications incorporées à Teams avant l’ouverture des variables de contexte nécessiteront peut-être une réintégration, souligne Microsoft.

Autre nouveauté à venir sur Power Apps (bêta privée en cours ; ouverture au public prévue en mai) : la réalité augmentée.

Les applications vont pouvoir exploiter, sur les smartphones et les tablettes, des modèles 3D. Et les intégrer dans des environnements de travail (entrepôts, usines, magasins, chantiers…), tout en réalisant éventuellement des mesures linéaires ou volumétriques. Rien n’empêchera de travailler également avec des fichiers 2D.

* On aura noté, sur ce point, la disponibilité – en bêta – d’une application mobile « unifiée » (illustrée ci-dessous). L’un et l’autre type de Power Apps peuvent y être exécutées (il en fallait deux auparavant).

