PowerScale : Dell pousse le stockage de données non structurées

Dell Technologies a annoncé mardi la disponibilité mondiale de Dell EMC PowerScale, sa nouvelle gamme de systèmes et solutions de stockage de données non structurées.

« La quantité de données non structurées que les entreprises stockent en mode fichier ou objet devrait tripler d’ici à 2024, et rien ne semble ralentir ce mouvement », a déclaré Dan Inbar, président et directeur général Stockage chez Dell Technologies. « À l’ère des données, les entreprises ont besoin d’une méthode simple, homogène et rentable pour les stocker et les utiliser. Pour innover, se démarquer de la concurrence et accélerer la mise sur le marché de nouveaux produits. La gamme Dell EMC PowerScale fournit la base dont elles ont besoin pour tirer parti de leurs données, et ce, peu importe où elles se trouvent. »

L’offre PowerScale peut être déployée dans des datacenters, au cœur ou à la périphérie (edge) du réseau, ou encore dans un environnement multicloud (Azure, AWS, Google) et des clouds privés. Les clusters PowerScale peuvent passer de 11 To à 60 Po.

All-Flash, All-NVMe, Isilon et OneFS 9.0

La gamme PowerScale inclut de nouveaux nœuds tout Flash (PowerScale F200 All-Flash) et NVMe (PowerScale F600 All-NVMe) basés sur le serveur PowerEdge 1U. Elle intègre aussi des nœuds existants d’archivage hybrides et 100% Flash Isilon qui fonctionnent sous le système d’exploitation PowerScale OneFS 9.0.

L’OS supporte une technologie améliorée de réduction des données et le stockage objet Amazon S3. Il prend également en charge Ansible (automatisation des tâches d’administration système) et Kubernetes (orchestration de conteneurs).

Les logiciels Dell EMC DataIQ (gestion de données non structurées) et CloudIQ (analyse avancée et surveillance du stockage dans le cloud) complètent l’ensemble.

Enfin, les clients peuvente bénéficier, via le programme Dell Technologies On Demand, d’options de paiement flexibles et basées sur la consommation sont proposés.