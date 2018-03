ATOS : Evolutions au sein de l’équipe de Direction d’Atos

Paris, le 6 février 2018 –

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce qu'à l'occasion de la réunion annuelle réunissant les 500 top managers mondiaux du Groupe, Thierry Breton, Président-Directeur Général, a présenté les évolutions suivantes au sein de l'équipe de Direction:

Eric Grall

, responsable de la coordination des Opérations et du Programme TOP, ainsi qu'

Elie Girard

, Directeur Financier Groupe, sont promus Directeur Généraux Adjoints (Senior Executive Vice-President, SEVP).

Michel-Alain Proch

, Directeur Général Adjoint en charge de l'Amérique du Nord, est nommé dès aujourd'hui Chief Digital Officer (CDO) pour conduire la stratégie interne de transformation digitale. Michel-Alain Proch continuera de diriger l'Informatique Interne et la Sécurité. Il dirigera désormais également la Qualité Groupe.





Patrick Adiba

, Directeur Commercial Groupe (CCO), est nommé dès aujourd'hui Directeur Général Adjoint, en charge de l'Amérique du Nord.

Robert Vassoyan

, rejoint le Groupe Atos en qualité de Directeur Général Adjoint, Directeur Commercial Groupe (CCO).

Ursula Morgenstern

, Vice-Présidente Exécutive (EVP) Business & Platform Solutions (B&PS), est nommée dès aujourd'hui directrice générale d'Atos en Allemagne, remplaçant Winfried Holz qui prendra sa retraite à l'automne.

Sean Naranayan

, responsable des opérations de la Division B&PS, est nommé dès aujourd'hui Vice-Président Exécutif, responsable de B&PS.

Guiseppe di Franco

, responsable d'Atos en Italie, est nommé dès aujourd'hui Vice-Président Exécutif, responsable de la région Europe Centrale & de l'Est en remplacement de Hanns-Thomas Kopf, qui prendra prochainement d'autres responsabilités au sein du Groupe.





Biographie de Robert Vassoyan



Diplômé de l'ESSEC, Robert Vassoyan a exercé diverses responsabilités dans le secteur informatique (directeur commercial et marketing France chez Compaq ; directeur des alliances chez HP EMEA et directeur commercial pour les services France) avant de rejoindre Cisco en 2007 en qualité de directeur commercial en charge des PME/PMI et membre du comité exécutif. Il est promu directeur général en charge des grands comptes l'année suivante. Il est par la suite nommé Président de Cisco France en août 2011. Robert Vassoyan a été élu Président de l'AmCham (Chambre de commerce américaine en France) en février 2016. Il est également administrateur du CESI (Centre des études supérieures industrielles). Âgé de 50 ans, il est marié et a 3 enfants.

