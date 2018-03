ATOS :Programme de rachat dans la limite de 70 000 actions

Programme de rachat dans la limite de

70 000 actions

Paris, le 22 février 2018

– Atos SE annonce la mise en oeuvre à compter du 22 février 2018 d'un mandat irrévocable avec un prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 70 000 actions jusqu'au 21 mars 2018, pour un prix ne pouvant dépasser le plafond de 170€ par action tel que fixé dans la 14ème résolution votée par l'Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2017. Ces actions seront remises à des bénéficiaires d'actions de performance ou de plans d'achat d'actions.

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contacts

Pour plus d'information, merci de contacter :

Relations Investisseurs

:

Gilles Arditti

+33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net



