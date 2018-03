Atos reconnu leader européen des services de gestion de l’environnement de travail par Gartner

Paris, le 5 février 2018

–

Atos

, leader international de la transformation digitale, est

positionné par Gartner parmi les leaders européens du dernier Magic Quadrant

pour les services de gestion de l'environnement de travail (

Magic Quadrant for



Managed Workplace Services, Europe









) pour sa capacité d'exécution et le caractère holistique de sa vision stratégique.

Atos est reconnu également comme leader en Amérique du Nord, dans

le dernier Magic Quadrant

en services de gestion de l'environnement de travail (

Magic Quadrant for



Managed Workplace Services, North America









). L'Amérique du Nord est le premier marché d'Atos,

Le rapport évalue 15 fournisseurs de services informatiques offrant des services de gestion de l'environnement de travail en Europe, basé sur le caractère holistique de leur vision et leur capacité à fournir les services.

Avec son offre

Atos Digital Workplace

, Atos a développé une véritable solution de bout en bout, du conseil et design aux solutions commerciales et sectorielles, pour transformer l'expérience des utilisateurs. Cette offre, qui s'appuie sur un écosystème de partenariats optimisé, comprend :

Un espace de travail sécurisé et mobile, disponible partout et à tout moment ;

Des services basés sur le Cloud («

Workplace-as-a-service

») ;

Une assistance pour les utilisateurs finaux à travers un Centre d'aide et d'interaction ;

Des services de collaboration et de communication enrichis (avec notamment les produits

Circuit

et

OpenScape

Cloud par Unify).



«



Nous pensons qu'ê

tre désigné leader par Gartner souligne encore davantage l'expertise de notre équipe, forte de 15 000 experts de l'environnement de travail à travers le monde »



déclare

Peter Pluim,

Vice-président exécutif pour la gestion des données et des infrastructures

chez Atos,

« Avec notre offre Atos Digital Workplace, nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience utilisateur tout en accompagnant les entreprises face aux défis de la transformation de l'espace de travail, afin de les aider à créer un environnement agile et sécurisé dans lequel leurs employés peuvent exprimer tout leur potentiel. »

Pour télécharger un exemplaire gratuit du rapport complet, rendez-vous sur

http://go.atos.net/mq-mws-eu

.





***

À propos d'Atos





Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact presse :





Laura Fau |

laura.fau@atos.net

| +33 6 73 64 04 18 |

@laurajanefau









