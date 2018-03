Avec la version 7.1 de son logiciel, Sciforma lance « Connections », une fonctionnalité intelligente offrant une vue globale de l’entreprise

SAN JOSE, Calif., 06 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sciforma, éditeur mondial leader de solutions logicielles de gestion de portefeuilles et de projets (PPM) pour les moyennes et grandes entreprises, annonce aujourd'hui la disponibilité de Sciforma 7.1, toute dernière version de sa solution. Emblématique des systèmes nouvelle génération de gestion de portefeuilles de projets conçue pour connecter les personnes, les équipes et les données projet, Sciforma 7.1 aide tous les intervenants à rester constamment informés du contexte général d'un projet. Ils peuvent notamment anticiper les aléas susceptibles d'avoir un impact sur les objectifs fixés.

Pour tout chef de projet, gérer des imprévus comporte son lot de défis, même pour les équipes Agile. Les différents membres d'une équipe sont souvent impliqués dans plusieurs projets en même temps, ce qui expose alors l'équipe dans son ensemble à la difficulté de prendre en compte des éléments extérieurs. Pourtant, la plupart des logiciels de gestion de portefeuilles de projets continuent à fonctionner comme si les chefs de projets travaillaient en silos, et comme s'ils ignoraient ce qui se passe dans les autres services de leur organisation.

Avec « Connections », Sciforma donne aux chefs de projets, de produit et de programme, une vue instantanée de leur contexte de travail. Que les initiatives venant des autres services de l'organisation soient déjà décidées, en cours ou à venir, leur impact peut alors constamment être pris en compte dans la planification d'un projet.

« Grâce à la nouvelle fonctionnalité 'Connections' de Sciforma 7.1, les personnes, équipes et données projet sont interconnectées, explique Fabien Herelle, Vice-Président du département Solutions chez Sciforma. Les responsables peuvent ainsi suivre l'historique d'un projet et prévoir son déroulement d'un point de vue technique et commercial à la fois. »

Dan Stang, Vice-Président du département Recherche chez Gartner note que « les cellules de management de projets (PMO) ont souvent du mal à définir les priorités et atteindre les résultats souhaités malgré les efforts fournis. Les entreprises leaders dans la gestion de projets et de portefeuilles de projets qui souhaitent faire évoluer leur cellule de gestion de projets (PMO) pour répondre aux défis de la transformation digitale doivent utiliser une approche avant tout contextuelle avant de lancer tout projet. »

La fonctionnalité « Connections » permet aux responsables d'effectuer les tâches suivantes :

Identifier tout autre projet, produit ou programme partageant le même cycle de vie, les mêmes objectifs de budget ou un périmètre similaire, afin de les prendre systématiquement en compte en cas de changements de périmètre ou de calendrier.









Visualiser en permanence leur environnement dans un contexte plus large afin de prendre en considération les interconnexions et interdépendances avec les autres services de l'organisation lors de la prise de décisions.









Exploiter les rapports de statut afin de comprendre le statut de tout élément lié au projet. Cette fonction permet d'anticiper les erreurs potentielles et les risques associés, et aussi de contacter les acteurs concernés en vue de permettre à chacun de s'adapter aux changements imminents.









Communiquer facilement avec les autres parties prenantes à travers la rubrique Notes.









Organiser des réunions d'analyse de programme ou de produit à l'aide de tableaux de bord consolidés et en soulignant les éléments clés issus de projets liés.









Conserver facilement un historique de l'évolution du projet : les motifs de son lancement, les circonstances et motivations des décisions prises tout au long de son déroulement, et enfin, les étapes convenues pour atteindre l'objectif.

LES NOUVEAUTÉS DE SCIFORMA 7.1



Une intégration renforcée des différentes méthodologies disponibles pour planifier les projets :

les chefs de projets peuvent utiliser la solution Sciforma pour travailler en utilisant la méthodologie Agile, des approches linéaires classiques comme Waterfall, la méthode de la chaîne critique, ou autres approches, et ce sans coût supplémentaire.









les chefs de projets peuvent utiliser la solution Sciforma pour travailler en utilisant la méthodologie Agile, des approches linéaires classiques comme Waterfall, la méthode de la chaîne critique, ou autres approches, et ce sans coût supplémentaire. De nouvelles fonctionnalités au sein du module

"Gestion des Demandes"

permettant à chaque entreprise d'adapter dynamiquement les critères d'analyse et de priorisation des idées et des projets..









permettant à chaque entreprise d'adapter dynamiquement les critères d'analyse et de priorisation des idées et des projets.. De nouvelles techniques de "

Gestion des Ressources"

adaptées à la maturité des entreprises.









adaptées à la maturité des entreprises. De nouvelles fonctionnalités de simulation et priorisation des projets selon les budgets disponibles au sein du module



"Gestion du Portefeuille".











Un module

"Gestion des Tâches"

totalement repensé qui inclut désormais des fonctionnalités plus collaboratives, tels que des tableaux Kanban pour gérer événements, livrables, risques etc., et les transférer facilement d'un projet, à un programme ou à un portefeuille.









totalement repensé qui inclut désormais des fonctionnalités plus collaboratives, tels que des tableaux Kanban pour gérer événements, livrables, risques etc., et les transférer facilement d'un projet, à un programme ou à un portefeuille. Une configuration facile et rapide :

La solution de gestion de portefeuilles de projets Sciforma 7.1 est à la fois complète et très facile à installer. La configuration est réalisée en l'espace de quelques jours, ce qui permet de gagner parfois plusieurs semaines par rapport à des solutions semblables. Elle est conçue pour une évolutivité totale. Ainsi, les équipes du projet, réparties dans différents services de l'organisation ou situées à l'étranger, peuvent l'adapter instantanément aux méthodologies qu'elles souhaitent utiliser.

Les retours des clients qui utilisent les versions pilotes de Sciforma 7.1 sont excellents. « Nous figurons parmi les premières entreprises à utiliser Sciforma 7.1, et nous sommes ravis de témoigner de son caractère intuitif et de sa simplicité d'utilisation », confirme Amirouche Sellam, directeur PMO de Belron-Canada.

Parmi les nombreux avantages qu'offrent les logiciels de gestion de portefeuilles de projets, Sciforma 7.1 permet à ses utilisateurs :

de diminuer les taux d'échecs de projet ;

d'écourter la durée de cycle du projet ;

de réduire les dépassements de coûts ;

d'éviter les projets à faible/sans valeur ajoutée ;

d'éliminer le temps du chef de projet passé sur des tâches à faible valeur ajoutée.

Avec Sciforma 7.1, les entreprises qui gèrent 50 projets par an voire plus peuvent économiser des millions. (Contactez-nous pour parler de votre ROI potentiel )

PRIX/DISPONIBILITÉ





Sciforma 7.1 est disponible à l'achat immédiatement directement auprès de Sciforma ou de son réseau de revendeurs. Les tarifs sont établis à la demande selon l'envergure du projet.

À propos de Sciforma





Sciforma est l'un des principaux éditeurs de logiciels de gestion de portefeuilles de projets et offre ses solutions depuis 1982 à plus de 250 000 utilisateurs à travers le monde. Multiplateforme, son logiciel flexible et facile à utiliser est dédié à la gestion de projets et de portefeuilles de projets. Les entreprises devant réaliser de multiples projets pour de nombreux clients différents (incluant des clients en interne) ont besoin de définir leurs priorités afin de se consacrer à ce qui leur apportera les meilleurs résultats. La solution de gestion de portefeuilles de projets proposée par Sciforma permet aux chefs de projets et aux dirigeants de mieux analyser les investissements, planifier la capacité à faire, gérer les risques et contrôler les dépenses. Pour en savoir plus, visitez :

www.sciforma.com

. Rejoignez-nous sur

LinkedIn

et sur Twitter

@Sciforma.

