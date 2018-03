Casa Systems lance son nouveau coeur 5G Axyom

Des performances de réseau supérieures permettent aux fournisseurs de services de générer de nouvelles sources de revenus et de réduire les coûts ANDOVER, Massachusetts, le 27 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Casa Systems (NASDAQ:CASA), un fournisseur leader de solutions technologiques d'infrastructure de réseau de bout en bout pour les réseaux filaires et sans fil, a

ANDOVER, Massachusetts, le 27 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Casa Systems (NASDAQ:CASA), un fournisseur leader de solutions technologiques d'infrastructure de réseau de bout en bout pour les réseaux filaires et sans fil, a annoncé aujourd'hui le lancement de son coeur 5G au Mobile World Congress de cette année. Conçu pour apporter de nouveaux niveaux de flexibilité aux réseaux mobiles, le coeur 5G de Casa offre les capacités de performance et de création de services dont les fournisseurs de services ont besoin pour générer de nouveaux revenus et des gains d'efficacité opérationnelle grâce aux transformations de coeurs mobiles.

Construit sur le cloud ultra-haut débit Axyom

TM

de Casa, le coeur 5G de Casa a été développé pour répondre aux exigences uniques en matière de fonctions logicielles de base dans les environnements informatiques et de centres de données où ces fonctions doivent intégrer plusieurs dimensions, inclure une gamme étendue de services 5G et être exposées en toute sécurité à d'autres fonctions. L'architecture de coeur 5G Axyom incorpore les normes du secteur, notamment une architecture basée sur les micro-services, ainsi qu'une séparation des niveaux de contrôle et d'utilisation, mais aussi des innovations en matière de conception propres à Casa qui améliorent considérablement les performances, réduisent les besoins en ressources et augmentent la facilité d'utilisation.

Le coeur 5G de Casa s'exécute sur des serveurs standard dans des conteneurs ou des machines virtuelles et est optimisé pour un environnement de calcul virtuel distribué afin de fournir des performances supérieures et de surpasser les références du secteur :

Des performances supérieures : Jusqu'à 5 fois plus de débit par vCPU que ses concurrents. Cette performance aidera les fournisseurs de services dans leur quête de réductions des coûts OPEX et CAPEX.

Des exigences allégées en matière de calcul : Une empreinte VNF (virtual network function) vCPU minimale leader du secteur garantit une utilisation efficace des ressources et fournit des performances élevées au niveau utilisateur, y compris en périphérie du réseau.

Une évolution simplifiée du réseau : Le coeur 5G Axyom de Casa contrôle aussi efficacement les périphériques 4G, ce qui permet de bénéficier des avantages de l'architecture de base 5G dans les réseaux 4G.

Une modularité différenciée : Ajout d'une nouvelle dimension de modularité avec la prise en charge des modularités verticale et horizontale. La modularité verticale offre la possibilité d'augmenter et de diminuer de manière dynamique les vCPU au sein d'un même VNF, ce qui se traduit par une utilisation plus efficace et plus réactive des ressources de calcul.

Une flexibilité supérieure : Les solutions de séparation des niveaux de contrôle et d'utilisation (CUPS) 5G de Casa fournissent une modularité indépendante et la possibilité de localiser les fonctions dans un centre de données centralisé ou en périphérie de réseau distribué pour les applications MEC (Multi-access Edge Computing).

Un provisionnement de services simplifié : Possibilité de proposer de nouveaux services en 6 fois moins de temps, permettant aux fournisseurs de services de répondre rapidement aux nouvelles opportunités de marché.

La solution de Casa prend en charge la norme 5G New Radio (NR) et les principales capacités des coeurs 5G, notamment le découpage réseau, le chaînage de services, la programmation réseau et l'exposition sécurisée au réseau, toutes destinées à permettre aux fournisseurs de services de traiter un trafic réseau en augmentation constante, de rentabiliser leurs capacités réseau et d'accroître leur flexibilité en matière de services.

Lors du Mobile World Congress de Barcelone cette semaine, Casa Systems lancera son coeur 5G Axyom avec des démonstrations de ses capacités de modularité multidimensionnelle mobile. Casa présentera également d'autres solutions nouvelles, notamment un coeur optimisé pour IdO cellulaire, un coeur à petites cellules amélioré et de nouvelles petites cellules intérieures et extérieures.

« Casa a une vision claire pour l'avenir : un réseau virtualisé, convergent et distribué. Nous réinventons l'infrastructure du réseau pour offrir une performance et une efficacité opérationnelle élevées à l'ère de la 5G », a déclaré Jerry Guo, PDG de Casa Systems. « Nos solutions Axyom répondent aux principales dimensions, notamment les Gbps par vCPU, et notre coeur 5G offre aux fournisseurs de services la performance, la flexibilité et l'économie dont ils ont besoin pour tirer parti de la demande croissante et des nouveaux cas d'utilisation.

Casa Systems, Inc. (NASDAQ:CASA) fournit des solutions logicielles qui permettent aux fournisseurs de services à large bande sans fil et filaires de répondre à la demande croissante de bande passante et de services gigabit. Nous fournissons une série de solutions distribuées et virtualisées pour les réseaux 5G à ultra-haut débit fixes et mobiles. Nos solutions sont commercialement déployées dans plus de 70 pays et desservent plus de 400 clients, y compris des fournisseurs de services régionaux ainsi que certains des plus importants fournisseurs de services à large bande de niveau 1 au monde.

