Cegedim : Succès de la cession d’actions Cegedim par Bpifrance pour un montant d’environ 59 millions d’euros

Succès de la cession d'actions Cegedim par Bpifrance pour un montant d'environ 59 millions d'euros

Paris, le 13 février 2018 – Bpifrance, via Bpifrance Participations, annonce le succès de la cession de 1 682 146 actions Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, pour un montant d'environ 59 millions d'euros.

Anne-Sophie Hérelle, Directrice au sein de Bpifrance Investissement, déclare : « Bpifrance se félicite d'avoir accompagné Cegedim depuis 2009 et salue le travail effectué par son équipe dirigeante qui a transformé le business model de la société et déployé une offre complète de logiciels et de gestion des flux numériques pour l'écosystème santé et B2B. Cegedim bénéficie aujourd'hui de fondamentaux solides et d'un actionnariat de référence qui permet au groupe d'envisager l'avenir avec ambition. »





Jean-Claude Labrune, Président Directeur Général de Cegedim, précise : « Cegedim remercie Bpifrance pour son accompagnement dans la transformation de la société depuis son entrée au capital et au conseil d'administration. Cette cession permettra d'accroître la liquidité du titre et de diversifier la base actionnariale de Cegedim. »

Cette opération de reclassement a été réalisée dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux au prix de 35 euros par action.

A l'issue des opérations de règlement / livraison, Bpifrance Participations cède ainsi 12% du capital de Cegedim, soit l'essentiel de sa participation (15% avant le reclassement), franchissant à la baisse le seuil des 5% du capital de la société.

Le flottant de Cegedim s'élargit pour s'établir désormais à 44% du capital (contre 32% avant le reclassement).

Dans le cadre de l'opération, le pacte d'actionnaires du 28 octobre 2009 entre M. Jean-Claude Labrune, la société par actions simplifiée FCB (contrôlée par M. Jean-Claude Labrune) et Bpifrance a été résilié et l'action de concert entre les parties au pacte a pris fin. Par ailleurs, Bpifrance Participations s'est engagé dans le cadre de l'amendement du pacte d'actionnaires à conserver 3% du capital de Cegedim jusqu'au 28 octobre 2019.

Le placement a été dirigé par ODDO BHF, agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre pour le compte de Bpifrance Participations.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente d'actions et l'offre des actions de la société Cegedim par Bpifrance Participations ne constitue pas une offre au public.

Intervenants :

Bpifrance

: Anne-Sophie Hérelle, Marie Artaud-Dewitte, Grégory Lecomte, Andy Cheremond

Conseil cédant

: ODDO BHF (Vincent Rietzler, Laurent Danino, Sylvain Tessier) et Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Camille Chastagner)

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse

A propos de Cegedim

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus :

www.cegedim.fr

. – suivez nous sur Twitter : @cegedimgroup

