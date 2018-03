Cegedim : vente définitive des activités Cegelease et Eurofarmat

BNPA :

Pour Bénéfice Net Par Action. Le BNPA est un indicateur financier spécifique que le Groupe définit comme le résultat net divisé par la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation.









BPO (Business Process Outsourcing ou offres à service complet) :

L'externalisation des processus métier (BPO) consiste à contracter, auprès d'un prestataire tiers, des activités et fonctions non-coeur de métier. Cegedim fournit les services de BPO pour les ressources humaines, la gestion du cycle de revenu aux États-Unis et de prestation de gestion pour comptes de tiers pour les compagnies d'assurance, institutions de prévoyance et mutuelles.









Charges opérationnelles :

Elles sont définies comme les achats consommés, les charges externes et les frais de personnel.









Chiffre d'affaires à changes constants :

Lorsqu'il est fait référence aux variations du chiffre d'affaires à changes constants, cela signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu. Le terme « à change constant » recouvre la variation résultant de l'application des taux de change de la période précédente sur l'exercice actuel, toutes choses restant égales par ailleurs.









Chiffre d'affaires à périmètre constant :

L'effet des changements de périmètre est corrigé en retraitant les ventes de l'exercice antérieur de la manière suivante :









– en retirant la partie des ventes provenant de l'entité ou des droits acquis pour une période identique à la période pendant laquelle ils ont été détenus sur l'exercice en cours ;









– de même, lorsqu'une entité est cédée, les ventes pour la partie en question sur l'exercice antérieur sont éliminées.









Corporate et autres :

Cette division regroupe à la fois des activités inhérentes au statut de tête de Groupe coté, et des activités de support aux divisions du Groupe.









Données organiques :

A périmètre et changes constants.









Croissance interne :

La croissance interne recouvre la croissance résultant du développement d'un contrat existant, notamment du fait de la hausse des tarifs et/ou volumes distribués ou traités, des nouveaux contrats, des acquisitions d'actifs affectés à un contrat ou un projet particulier.









Croissance externe :

La croissance externe recouvre les acquisitions intervenues sur l'exercice présent ainsi que celles ayant eu un effet partiel sur l'exercice passé, nettes de cessions, d'entités et/ou d'actifs.









EBIT :

Pour Earnings Before Interest and Taxes. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges d'exploitation (telles que salaires, charges sociales, matières, énergie, études, prestations, services extérieurs, publicité, etc.). Il correspond au résultat d'exploitation pour le Groupe Cegedim.











EBIT courant :

Il correspond à l'EBIT retraité des éléments exceptionnels tels que les pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles, les restructurations, etc. Il correspond au résultat d'exploitation courant pour le Groupe Cegedim.









EBITDA :

Pour Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. On parle d'EBITDA lorsque les amortissements et réévaluations ne sont pas pris en compte. Le «D» désigne l'amortissement des immobilisations corporelles (telles que bâtiments, machines ou véhicules) alors que le «A» désigne l'amortissement des immobilisations incorporelles (brevets, licences, goodwill).









L'EBITDA est retraité des éléments non-courants tels que les pertes de valeurs sur immobilisations corporelles et incorporelles, les restructurations, etc. Il correspond à l'excédent brut d'exploitation courant pour le Groupe Cegedim.









EBITDA ajusté :

La direction de Cegedim estime que la mesure de l'EBITDA Ajusté (non-IFRS), lorsqu'elle est considérée en conjonction avec les états financiers IFRS, est utile aux investisseurs et à la direction pour appréhender les activités et les tendances opérationnelles en cours. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA consolidé retraité de l'impact négatif de 4 millions d'euros de la dépréciation des créances clients dans la division Professionnels de santé.









Endettement Financier Net :

L'Endettement Financier Net représente la dette financière brute (les dettes financières non courantes, courantes, les concours bancaires, le retraitement de la dette au coût amorti et les intérêts courus sur emprunts) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie et hors réévaluation des dérivés de couverture de la dette.









Free cash flow :

Le Free cash flow correspond au cash généré, net de la partie cash des éléments suivants : (i) variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, (ii) opérations sur capitaux propres (variations de capital, dividendes versés et reçus), (iii) investissements nets de cessions, (iv) intérêts financiers nets versés et (v) impôts versés.









Marge opérationnelle :

La marge opérationnelle est définie comme étant le ratio EBIT/chiffre d'affaires.









Marge opérationnelle courante :

Elle est définie comme étant le ratio EBIT courant/chiffre d'affaires.









Transformation du business model :

Cegedim a décidé à l'automne 2015 de migrer l'ensemble de ses offres vers le mode SaaS, de développer des offres à service complet (BPO) et d'accroître significativement ses efforts en matière de R&D. Cette volonté se traduit par un changement du business model du Groupe. En effet, la reconnaissance du chiffre d'affaires s'en trouve modifiée et la rentabilité, à court terme, est négativement impactée.









Trésorerie nette :

La trésorerie nette est définie comme étant le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie moins le montant des découverts bancaires.