Centile Telecom Applications reçoit le prix INTERNET TELEPHONY du Meilleur Produit de l’année 2018

MOBIS, l'application Mobile de Centile, synonyme d'innovation

Sophia Antipolis – France, 6 mars 2018 – Centile Telecom Applications, annonce aujourd'hui que

TMC

, société internationale de médias, a nommé



Mobis, l'application mobile de Centile



« Meilleur produit de l'année 2018 ».

Mobis, est une application Mobile native connectée à la plateforme ISTRA de Centile. Intuitive et simple d'utilisation, Mobis révolutionne la manière dont les utilisateurs gèrent leurs communications professionnelles. Elle permet de bénéficier de services innovants de communications dans le cloud depuis leur smartphone (Android et iOS).

Quelques fonctionnalités directement accessibles depuis l'interface de l'application mobile « Mobis » de Centile Telecom Applications :

-Softphone VoiP intégré avec fonctionnalités de chiffrement de bout en bout et bascule en GSM en cas de mauvais réseau IP (WiFi ou données mobiles)





-Notifications instantanées et chat utilisateurs





-Historique des communications unifiées (chat, messages vocaux, appels)





-Contacts unifiés (personnels, professionnels, entreprise)





-État de présence de l'utilisateur et de la téléphonie en temps réel





-Outils de Visioconférence et de partage de documents





Etc.

Jean-François Catz, Directeur Innovation Produit chez Centile Telecom Applications raconte: «Mobis offre un accès centralisé qui permet de retrouver tout son environnement de communication sur son mobile. Notre équipe de R&D a apporté un soin particulier pour concevoir une interface utilisateur très attractive qui peut être prise en main en quelques minutes par tout type de collaborateur. Cette nouvelle innovation nous permet de démontrer notre avance technologique et notre expertise sur le marché de la communication unifiée ». Il ajoute : « Nous sommes très fiers que Mobis, notre application Mobile soit élue meilleure solution de communication et de technologie sur le marché. Ce prix international confirme également notre leadership dans le développement et la fourniture de solutions de mobilité pour les fournisseurs de services ».

«Je suis ravi de décerner à

Centile Telecom Applications

le prix du produit de l'année 2018 pour son engagement envers l'excellence et l'innovation», a déclaré Rich Tehrani , PDG de TMC. « De l'avis de nos éminents juges, Mobis s'est révélé être l'une des meilleures solutions de communication et de technologie disponibles sur le marché. Je suis impatient de poursuivre l'innovation de Centile. "



À



propos de Centile Telecom Applications





Centile Telecom Applications (

www.centile.com

) est le leader européen du développement de plateformes de communications unifiées pour les opérateurs et les intégrateurs. L'architecture Any

3

de Centile – Tout service, sur n'importe quel réseau, sur n'importe quel terminal – répond aux besoins des opérateurs et entreprises cherchant à offrir aux utilisateurs de téléphones fixes et mobiles des services avancés de communication professionnelle, indépendamment du terminal utilisé ou du réseau sur lequel ils sont connectés. La plateforme ISTRA de Centile est déployée auprès de 100 opérateurs répartis dans 20 pays et compte à ce jour 1M d'utilisateurs.





Linkedin

|

Facebook

|

Twitter



À propos du







magazine







INTERNET TELEPHONY







INTERNET TELEPHONY est la référence en matière de communications IP depuis 1998. Depuis sa première publication, le magazine INTERNET TELEPHONY donne un point de vue impartial de la sphère des communications complexes convergentes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site

www.itmag.com

. Suivez le magazine INTERNET TELEPHONY sur

Twitter

ou rejoignez notre groupe

LinkedIn

.

Inscrivez-vous

ou rendez-vous sur

www.itmag.com

.

À propos de TMC







Les acheteurs mondiaux s'appuient sur les marchés axés sur le contenu de TMC pour prendre des décisions d'achat et naviguer sur les marchés. Cela présente des opportunités de branding, de leadership éclairé et de génération de leads pour les vendeurs / vendeurs.





Pour plus d'informations sur TMC, visitez

www.tmcnet.com

.



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Centile via GlobeNewswire





HUG#2174004