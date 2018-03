ConnectWise annonce de nouvelles solutions conçues pour réduire la complexité, améliorer l’efficacité et générer des revenus

Une présentation dans le cadre de la conférence IT Nation souligne la façon dont ConnectWise Unite aide les partenaires à, entre autres, gérer, surveiller et facturer les solutions Cisco et AWS ORLANDO, Floride, le 10 novembre 2017 (GLOBE NEWSWIRE) – ConnectWise © a accueilli ce jour plus de 3 500 participants dans le cadre de la conférence IT

a accueilli ce jour plus de 3 500 participants dans le cadre de la conférence IT Nation. En outre, Arnie Bellini, son PDG,adétaillé la vision de ConnectWise pour ce qui est d'aiderlesfournisseurs de solutions technologiques (FST) à améliorerleur efficacité et à doperleur croissance dans leurs principaux domaines d'activité. En tant que suite intégrée offrant plus de 200 intégrations tierces, ConnectWise est bien placée pour élargir l'écosystème des FST et Bellini s'est attardé sur certaines des offres récentes qui renforcent cette orientation.

Étendre la portée de ConnectWise Unite





La semaine dernière, ConnectWise a dévoilé un programme pilote pour ConnectWise Unite(TM), une nouvelle solution destinée à aider les FST à automatiser et à rationaliser la facturation, tout en assurant un contrôle et une gestion basés dans le cloud. ConnectWise Unite permet aux partenaires de Cisco d'accéder à toutes les solutions Cisco Spark, Cisco Meraki, Cisco Umbrella et Cisco Stealthwatch et de les gérer à partir d'une console de gestion unique. Les FST peuvent s'inscrire afin de profiter d'un

essai gratuit

de ConnectWise Unite avec Cisco, essai qui sera disponible jusqu'au 1er janvier 2018.

ConnectWise Unite est également conçu pour les FST qui utilisent Amazon Web Services pour leur gestion et leur facturation dans le cloud des machines virtuelles et du stockage. Les solutions ConnectWise Unite reposent sur les mêmes bases que la ConnectWise CloudConsole(TM), qui fournit aux partenaires ConnectWise un outil tout-en-un pour les services cloud Microsoft Office 365 et Microsoft Azure.

« Depuis plus de 35 ans, notre objectif et notre passion sont de trouver des solutions permettant aux FST de gagner en efficacité, d'améliorer la visibilité de leurs activités et de les développer », estime M. Bellini. « C'est exactement ce que permet ConnectWise Unite en réduisant considérablement la complexité et les coûts de gestion de plusieurs solutions cloud, tout en offrant aux entreprises de toutes tailles la possibilité de profiter rapidement des avantages commerciaux liés à des revenus récurrents. »

Premier aperçu des développements prévus en 2018





Prévu pour 2018, le kit de développement ConnectWise permettra de simplifier et d'accélérer la plateforme ConnectWise. Il permettra aux équipes de développement de connecter rapidement n'importe quel élément de l'écosystème à la plateforme ConnectWise. Le kit de développement ConnectWise constituera un volet unique pour l'unification de notre écosystème. Selon M. Bellini, le facteur déterminant derrière l'idée du kit de développement ConnectWise est l'engagement continu de ConnectWise de veiller à ce que les FST puissent choisir les solutions les plus adaptées à leurs activités.

« Selon nous, les solutions universelles ne sont pas pratiques dans un écosystème en constante évolution, aussi diversifié que celui dans lequel évoluent les FST », estime-t-il. « En donnant à nos partenaires la possibilité d'intégrer de façon transparente la solution qu'ils préfèrent à la plateforme ConnectWise, nous leur permettons de profiter de la simplicité d'un volet unique d'une manière répondant à l'unicité de leurs besoins. »

Craig Fulton, chef de produit ConnectWise, a également pris la parole lors de la présentation d'aujourd'hui pour dévoiler plusieurs nouvelles améliorations et fonctionnalités de la suite ConnectWise.

ConnectWise Automate(TM) commence sa transition vers une version Web, permettant ainsi une intégration plus étroite entre Automate et ConnectWise Manage(TM). Les deux premières fonctions qui migrent sur le Web sont la gestion des ordinateurs et une nouvelle fonction de carte réseau, accessibles l'une et l'autre depuis n'importe quel appareil moyennant un navigateur et sans avoir à quitter le billet de service. Ces améliorations devraient être disponibles au premier trimestre 2018.

ConnectWise Perspective, un ajout innovant à la fonctionnalité de contrôle à distance, permettra une connexion vidéo par smartphone entre le client d'un FST et un technicien, et transmettra un flux vidéo en direct depuis le smartphone de ce client au technicien. Disponible au deuxième trimestre 2018, la fonction Perspective améliorera la prestation de services moyennant la numérisation automatique des codes à barres, l'enregistrement de l'heure des sessions, l'ajout des informations sur le poste de travail dans les billets de service, etc.

« L'un des nombreux avantages de la fonction Perspective est l'apport qu'elle représente pour nos partenaires en matière de formation et de dotation en personnel. Les techniciens juniors pourront désormais évoluer sur site avec l'aide d'un technicien confirmé qui sera dans son bureau », estime M. Fulton. « En outre, la fonction Perspective permet à un client de se substituer au technicien sur site, en communiquant avec un technicien sédentaire. »

IT Nation est le plus grand événement annuel destiné aux fournisseurs de solutions technologiques. Cette conférence de trois jours qui se tient à Orlando réunit des représentants du monde entier d'entreprises qui vendent, entretiennent et supportent des solutions technologiques. Cette année, la conférence

IT Nation

se déroule jusqu'au 10 novembre.

À propos de ConnectWise





ConnectWise transforme la manière dont les fournisseurs de solutions technologiques créent, gèrent et développent leurs activités avec succès. Notre gamme de solutions logicielles primée offre une expérience intégrée et transparente aux entreprises de plus de 50 pays, leur permettant ainsi d'augmenter leur productivité, leur efficacité et leur rentabilité. Associées à notre engagement incessant envers l'innovation, à notre puissant réseau d'idées et d'experts, à notre passion inégalée pour nos utilisateurs et à plus de 35 ans d'expérience, les solutions logicielles ConnectWise apportent le soutien dont les entreprises ont besoin à chaque étape de leur parcours professionnel. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site

www.ConnectWise.com

.

Copyright © 2017 ConnectWise. Tous droits réservés. Toutes les marques, noms commerciaux, marques de service et logos référencés dans les présentes appartiennent à leurs sociétés respectives. Tous les autres noms de sociétés, de produits ou de services peuvent être des marques commerciales ou des marques de service appartenant à d'autres personnes et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

