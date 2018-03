Dématérialisation des factures clients : avec Esker, Promega France entre dans l'ère du e-commerce



Lyon le 26 février –

Promega France

, spécialiste des solutions innovantes pour les laboratoires de recherche, est engagée dans une stratégie de modernisation de son organisation e-commerce pour laquelle la

dématérialisation de ses factures clients

représente une étape cruciale. Grâce à la solution

Esker

intégrée à SAP, Promega France a pu moderniser son processus de traitement des factures et améliorer l'efficacité du Service Client. Un projet qui permet également à l'entreprise d'anticiper les nouvelles obligations en matière de facturation électronique des marchés publics à horizon 2019.



Promega France EURL, filiale du groupe Promega Corporation, commercialise des réactifs et des instruments innovants, issus de la recherche et développement de sa maison mère, dans le domaine des sciences de la vie. Initialement géré manuellement, l'envoi des 12 000 factures annuelles représentait un temps dévolu d'environ une heure par jour pour une personne du Service Client (impression, mise sous pli et affranchissement).

"

Esker nous a été recommandée par notre siège aux Etats-Unis. La dématérialisation de nos factures clients représentait pour nous une étape cruciale dans l'entrée de Promega France dans l'ère du e-commerce et la solution proposée nous a permis d'améliorer et de simplifier nos processus de gestion comptable tout en nous préparant aux changements à venir. Une collaboration d'autant plus appréciée qu'Esker est un prestataire français facilitant la relation avec l'équipe support.

" – Annick Dahlem, Responsable du Service Clients Promega France.

Une chaîne de comptabilité client modernisée

Mise en place en avril 2017 en seulement 6 semaines, la solution de dématérialisation permet désormais à Promega France d'envoyer ses factures clients « au fil de l'eau » par e-mail au format PDF et par courrier depuis la plateforme logistique d'Esker. Directement intégrée à SAP, la solution Esker permet également un suivi et un archivage facilité via à une interface web intuitive partagée par toutes les parties prenantes de l'entreprise.

Á ce jour, la solution mise en place a permis à Promega d'observer :

Une meilleure performance du Service Client

qui peut se consacrer à d'autres tâches,

qui peut se consacrer à d'autres tâches, Un archivage et des recherches facilités

grâce à la mise à disposition des factures sur la plateforme,

grâce à la mise à disposition des factures sur la plateforme, Un meilleur partage des informations

: il est désormais possible à toutes les personnes impliquées dans le processus de collaborer sur une même facture,

: il est désormais possible à toutes les personnes impliquées dans le processus de collaborer sur une même facture, Un suivi de l'activité amélioré

grâce aux tableaux de bord personnalisables mis à disposition par la solution,

grâce aux tableaux de bord personnalisables mis à disposition par la solution, La prise en compte du Développement Durable

dans le processus d'acheminement des factures.

"

Aujourd'hui, un quart de nos clients privés reçoivent leurs factures au format PDF; une démarche bien accueillie et qui sera très certainement suivie par une grande majorité d'entre eux. Les tableaux de bord sont également d'une grande aide, entièrement personnalisables ils me permettent d'avoir accès à des indicateurs qui facilitent grandement mon suivi au quotidien.

" – Annick Dahlem.

Grace à son interopérabilité avec la plateforme de l'administration publique française Chorus Pro, la solution Esker permet à Promega France d'anticiper avec confiance la dématérialisation des factures à destination des administrations publiques qui sera obligatoire en janvier 2019. Les organismes publics représentent à ce jour près de 70% du volume des commandes.

À propos de

Promega



Créée en 1978 à Madison (Etats-Unis), Promega Corporation est aujourd'hui un acteur historique majeur du marché des sciences de la vie, notamment présent par ses kits et réactifs et le développement d'appareils et de solutions clés en main destinés à la recherche en biologie moléculaire et cellulaire.

Une expertise qui lui offre aujourd'hui d'être l'une des toutes premières sociétés dans le domaine de l'identité génétique et d'anticiper et accompagner la demande toujours plus ciblée des experts de la police scientifique grâce notamment au développement rapide de marqueurs novateurs sur la base des recommandations de l'ENFSI pour l'établissement de profils génétiques.

Promega est présent en France, dans la région lyonnaise, depuis 1992 au travers de sa filiale qui compte à ce jour 45 employés et de nombreux distributeurs dans les DOM/TOM, au Maghreb, Egypte, Grèce et en Afrique sub-saharienne. Promega France a su gagner la confiance de ses clients et a fêté ses 25 ans d'existence en 2017.

À propos d'

Esker



Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).

Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: ESKER via GlobeNewswire





HUG#2171353