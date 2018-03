Elastic Annonce les Lauréats des Elastic Cause Awards 2018

Une célébration de la passion et du dévouement de la communauté Elastic et de ses projets faisant progresser l'intérêt général San Francisco (Elastic{ON} 2018) – 28 février 2018 – Aujourd'hui, Elastic , l'entreprise à l'origine d' Elasticsearch et de la Suite Elastic , a annoncé les lauréats de la deuxième édition des Elastic Cause Awards

Les Elastic Cause Awards témoignent de la mission philanthropique d'Elastic, mission qui continuera de se développer pour bénéficier davantage aux organismes à but non lucratif utilisant les produits Elastic. Pour cette deuxième édition, la cérémonie des Elastic Cause Awards a évalué les candidatures de dizaines d'organisations s'attelant à faire progresser la condition humaine, à améliorer l'environnement au niveau mondial ou à aider une population particulière dans le besoin. Le jury, composé de Shay Banon, cofondateur et CEO, Leah Sutton, Vice-Présidente des Ressources Humaines, ainsi que d'un panel de développeurs experts et de professionnels en relation client et produits, a évalué les lauréats en fonction de leur impact et de leur portée. Chacune des équipes sélectionnées pour un projet a reçu des tickets supplémentaires pour la conférence et un séjour en hôtel afin de pouvoir participer aux événements spéciaux organisés lors du Elastic{ON} 2018.

"Lorsque nous avons lancé Elastic, j'étais conscient que nos produits pourraient être utilisés par les développeurs pour résoudre des problèmes critiques au sein de leur organisation, mais je n'aurais jamais pensé à l'impact que cela aurait pour les organisations humanitaires et environnementales à travers le monde" explique Shay Banon "Les initiatives extraordinaires, dont nous avons eu connaissance au cours de cette édition des Elastic Cause Awards, sont une source d'inspiration et nous sommes touchés d'être ne serait-ce qu'une infime partie de ce qui a rendu tout ceci possible."

Dimagi





Dimagi lutte contre la tuberculose en Inde, où se concentre 23% des cas au monde, à l'aide d'applications mobile et web qui permettent aux professionnels de la santé de traquer les patients atteints de tuberculose. Conçue sur la plateforme de Dimagi, CommCare, l'application utilise la Suite Elastic pour suivre les patients depuis le moment où ils sont diagnostiqués jusqu'à la fin de leur traitement avec des données actionnables tout du long. A l'heure actuelle, l'application rassemble en temps réel des données pour suivre 150,000 patients dans différentes régions.

"Toutes les trois minutes en Inde, deux personnes meurent de la tuberculose. C'est une épidémie qui requiert une attention immédiate et des solutions innovantes" explique Rarid Rener, ingénieur senior à Dimagi. "Nous sommes persuadés que les solutions mobiles peuvent améliorer l'efficacité, la qualité et l'impact des programmes de prestation de services. En combinant la plateforme de collecte de données mobiles avec la puissance du Suite Elastic, nous améliorons l'efficacité des professionnels dans le suivi de leur patients et nous donnons aux décisionnaires gouvernementaux une vue d'ensemble plus précise et rapide de l'efficacité des programmes en cours."

Bibliothèques Sans Frontières





Bibliothèques Sans Frontières offre un accès libre et gratuit à l'information et l'éducation en équipant, à travers le monde, les communautés en difficulté d'outils et des compétences pour apprendre et réussir. L'organisation déploie des librairies digitales (

KoomBook

) aussi bien que portables, des centres médias "pop-up" digitaux (

Ideas Box

), qui fournissent des ressources éducatives et culturelles aux communautés dans le besoin, depuis les réfugiés et les occupants des camps de personnes déplacées à travers le monde jusqu'aux communautés défavorisées dans les pays développés. L'analyse de logs et les tableaux de bord de la Suite Elastic donnent en instantané des informations sur l'utilisation des ressources digitales et les habitudes et les intérêts des utilisateurs, permettant à l'organisation de mieux évaluer l'impact et la pertinence pour améliorer l'expérience utilisateur.

"La Suite Elastic a la capacité d'assimiler divers logs à l'état brut tout en générant en même temps des visuels intéressants qui répondent parfaitement nos besoins explique Steven Walliman, Chef de Projets Digitaux à Bibliothèques Sans Frontières. " En fournissant aux équipes informatiques une meilleure vision sur la performance et la stabilité des système, et une façon d'évaluer la pertinence de leur choix aux bibliothécaires, la Suite Elastic décuple l'impact de nos projets. Nous avons hâte de pouvoir approfondir la relation entre nos deux organisations pour tenir notre promesse d'émancipation des populations en difficulté et de transformer les vies de millions de personnes à travers le monde."

Refugee Datathon Munich





Refugee Datathon Munich a vu le jour en automne 2015 lors de la vague de soutien manifesté aux réfugiés, l'objectif est de fournir aux activistes, oeuvrant en faveur des réfugiés à travers l'Europe, des données fiables et à jour. Le logiciel de l'organisation compile des données statistiques sur les demandeurs d'asile à partir de sites officiels, puis utilise la Suite Elastic pour visualiser les données avant de publier l'information. Le logiciel permet aux activistes de rester à jour sur les tendances-clés en matière de politique d'asile (le taux d'acceptation par pays d'origine par exemple), tout en étant au service du grand public en démentant les déclarations erronées et les rapports biaisés sur les réfugiés.

"C'est en remarquant que les activistes se débattent avec Excel pour expliquer la situation des réfugiés que nous avons réalisé qu'il est important de simplifier leur recherche avec des données à jour et plus faciles à remonter" explique Suny Kim, Architecte de Données à Refugee Datathon Munich. "La Suite Elastic nous aide à révéler au grand jour la richesse de données des statistiques Eurostat et à visualiser l'information de façon interactive. C'est ce qu'est la démocratie pour nous: s'informer, s'engager. La situation mondiale des réfugiés et un défi majeur de notre époque, et notre projet fait partie du processus démocratique pour faire face à ce défi de façon digne et adéquate."

Thorn: Digital Defenders of Children





Co-fondé par Ashton Kutcher et Demi Moore, Thorn a développé une technologie protégeant les enfants contre l'exploitation sexuelle. Chaque seconde compte lorsqu'il s'agit de retrouver et sauver des enfants. La Suite Elastic est utilisée sur les différents produits de Thorn pour uniformiser les différentes fonctionnalités qui aident les forces de l'ordre à rechercher rapidement l'information pour identifier un enfant à travers des millions d'entrées. En 2016 et 2017,

Spotlight

, qui accélère l'identification d'enfants victimes de trafic sexuel, a aidé à identifier 5971 enfants victimes (soit huit par jour). L'autre produit de Thorn, Solis, a été utilisé par les forces de l'ordre de 17 pays différents et a permis de secourir 72 victimes de pédopornographie dont les images étaient diffusées sur le dark web.

"C'est en nous associant avec des entreprises leader en technologie comme Elastic que nous avons pu mettre au point des outils de pointe pour identifier plus rapidement les victimes de pédopornographie, rendre les environnements en ligne plus sûrs et dissuader les comportements criminels" explique Julia Cordua, CEO de Thorn. "En oeuvrant à l'intersection de la pédopornographie et de la technologie, nous avons conscience du pouvoir derrière la technologie, et nous avons choisi de l'utiliser pour le bien – pour lutter de façon concluante contre le trafic sexuel d'enfants et d'autre types de trafic en ligne."

La liste des finalistes pour les Elastic Cause Awards comprend:

Action Network

Action Network: aider les organisations progressistes à cibler et mobiliser des activistes.

CBC Radio

CBC Radio: permettre de découvrir de nouveaux artistes émergents de tous genres musicaux.

Factr

Factr: Simplifier la résolution de problèmes globaux à l'aide de cellules d'intelligence collaboratives.

Mark43

Mark43: réduire les crimes violents grâce à de meilleurs logiciels

Internet of Things pour la Réduction des Risques de Désastre (for Disaster Risk Reduction, IoT-DRR)

Internet of Things pour la Réduction des Risques de Désastre (for Disaster Risk Reduction, IoT-DRR): réduire les risques de désastre grâce à un système de veille et d'analyse des dispositifs intelligents de réservoir d'eau pluviale et du niveau des eaux.

Université de Bristol

Université de Bristol: Simplifier l'utilisation de la technique d'épidémologie Mendelian (Mendelian Randomization)

US NAVY

US NAVY: Protéger les marins et les soldats de la marine grâce à la cyber-sécurité.



Virginia Tech

Virginia Tech: suivre et piloter les bassins hydrographiques pour les acteurs du monde agricole et environnemental. L'institut polytechnique et université d'Etat de Virginie

weblyzard Technology

weblyzard Technology: créer un portail de veille environnemental pour le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) pour identifier les leaders d'opinion et encadrer les débats publics par sujet et zone géographique.

Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision: répertorier les données cliniques et algorithmiques.

