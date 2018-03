Enablon et TapRooT® s’associent pour proposer leur expertise en matière de gestion et d’enquête sur les incidents dans les opérations d’EHS

Une première dans le secteur de l'EHS : la connexion du logiciel de gestion EHS leader du marché Enablon avec une méthodologie d'analyse des causes profondes de classe mondiale



CHICAGO, 1 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Enablon, une entreprise de Wolters Kluwer, et TapRooT®, tous deux leaders mondiaux des opérations d'EHS, annoncent aujourd'hui un partenariat qui permettra à leurs clients de se montrer encore plus efficaces dans la prévention des incidents et l'optimisation de la sécurité. Grâce à un connecteur entre les deux plateformes logicielles, les clients pourront désormais suivre et traiter les incidents dans la solution Enablon et effectuer l'analyse des causes profondes avec TapRooT® sans dupliquer leurs efforts. Ce partenariat est le premier du genre dans le secteur de l'EHS.

Les entreprises leaders du monde entier utilisent le processus et le logiciel TapRooT® pour déterminer et remédier aux causes profondes des principaux accidents, incidents et quasi-accidents. Bon nombre de ces entreprises font confiance à Enablon pour assurer la conformité EHS et la gestion des risques.

« Le fait de combiner notre expertise et de connecter nos plateformes fera réellement la différence pour nos clients. Les données d'incident seront automatiquement synchronisées, ce qui rendra le processus d'analyse des causes premières plus facile mais aussi plus efficace, et permettra de lancer les plans d'action beaucoup plus rapidement », a déclaré Dan Verlinde, vice-président et directeur technique de TapRooT®.

« La contribution que les analystes d'incidents TapRooT® peuvent maintenant apporter à leurs sociétés est significative et va bien au-delà de l'efficacité dans la compréhension de la cause première et sa correction », a déclaré Taylor Allis, vice-président produits chez Enablon. « Elle augmente l'efficacité de la production et réduit les coûts, ce qui ajoute de la valeur commerciale aux entreprises. Chez Enablon, nous travaillons continuellement à améliorer notre solution pour mieux aider nos clients à faire la différence. Nous le faisons non seulement en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou applications, mais aussi en travaillant avec d'autres fournisseurs experts reconnus. C'est exactement le sens de notre partenariat technologique avec TapRooT®. »

Le connecteur Enablon-TapRooT® est disponible pour les clients utilisant les versions logicielles Enablon 8.4 ou 8.6, et Taproot 6.3.

À propos de Wolters Kluwer

NV (AEX:WKL) est un leader mondial des services et solutions d'information pour les professionnels des secteurs de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, des risques et de la conformité, de la finance et du droit. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions cruciales en leur fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du domaine considéré avec des technologies et des services spécialisés. Wolters Kluwer a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4,4 milliards d'euros en 2017. La société, dont le siège social se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas, sert des clients dans plus de 180 pays, exerce ses activités dans plus de 40 pays, et emploie 19 000 personnes dans le monde. Les actions de Wolters Kluwer sont cotées à la bourse Euronext Amsterdam (WKL) et figurent dans les indices AEX et Euronext 100.

Enablon, une entreprise du groupe Wolters Kluwer, est le premier fournisseur mondial de logiciels d'EH&S, de gestion des risques opérationnels et de développement durable. Plus de 1 000 entreprises mondiales et 1 million d'utilisateurs font confiance aux solutions logicielles Enablon pour gérer leurs performances environnementales et sociales, minimiser les risques et améliorer leur rentabilité. Enablon offre la plateforme la plus complète du secteur et est régulièrement reconnue comme un leader mondial et visionnaire. Pour en savoir plus sur Enablon :

www.enablon.com

.

