Foliateam annonce un chiffre d’affaires de 43,5 millions d’euros en 2017

L'opérateur Foliateam annonce un chiffre d'affaires à plus de 43,5 millions d'euros en hausse de près de 11%. Cette croissance atteste du solide positionnement du groupe sur son marché et de sa capacité à servir des Entreprises de Taille Intermédiaire et des Grands Comptes dans différents secteurs d'activités : Hôtellerie de Luxe, Secteur Public ou encore

L'opérateur Foliateam

annonce un chiffre d'affaires à plus de 43,5 millions d'euros en hausse de près de 11%. Cette croissance atteste du solide positionnement du groupe sur son marché et de sa capacité à servir des Entreprises de Taille Intermédiaire et des Grands Comptes dans différents secteurs d'activités : Hôtellerie de Luxe, Secteur Public ou encore Services aux Entreprises pour ne citer que les principales réalisations.

Foliateam Group est opérateur-intégrateur de solutions de communications unifiées, membre de BPI Excellence et déclaré à l'ARCEP. Foliateam fournit, au travers d'un guichet unique, des services opérateurs IP, des services d'intégration et d'expertise, dans les domaines du travail collaboratif, des réseaux sécurisés, de la téléphonie, de la vidéo et du multimédia. Avec plus de 270 collaborateurs, l'entreprise déploie, maintient et infogère des solutions à la pointe des technologies de communication.

Dominique BAYON, Président de Foliateam « La solide croissance de nos activités va nous permettre de poursuivre nos investissements et de renforcer notre avantage concurrentiel en commercialisant des offres de service qui répondent aux nouvelles attentes de nos clients. Forts du succès de l'intégration des 13 sociétés que nous avons acquises en 15 ans, nous pouvons offrir à nos clients un bouquet de services unique. En 2018, nous allons poursuivre notre stratégie de croissance organique et externe et tirer les fruits des investissements réalisés ces dernières années. »

Fort de ce positionnement, de son implantation sur 10 sites en France et de son référencement chez les éditeurs leaders du marché, Foliateam prévoit d'ores et déjà une croissance de ses activités sur les douze prochains mois qui sera portée par l'évolution de son offre.

D'ores et déjà, de nouveaux contrats sont en cours de finalisation et vont permettre au groupe d'intervenir de bout en bout sur les projets de modernisation des infrastructures réseaux et télécoms de ses clients : connectivité, hébergement, cloud, téléphonie, communications unifiées. autant d'éléments sur lesquels le groupe bénéficie d'un positionnement disruptif et attractif comme l'atteste le lancement au dernier trimestre 2017 des

solutions de téléphonie et de visioconférence dans Office 365

, services innovants déjà adoptés par un acteur majeur de la maison individuelle et par une des principales mutuelles de santé française.

Les résultats de Foliateam Group sont en ligne avec son plan stratégique Digital Wings visant à devenir un des premiers opérateur-intégrateur indépendant français. « Les indicateurs du 1

er

semestre 2017/2018 sont extrêmement positifs avec un carnet de commande et un chiffre d'affaires en ligne avec nos objectifs, ce qui nous permet d'anticiper un EBITDA en ligne avec nos ambitions stratégiques. » ajoute Bruno DAVID, Directeur Général Groupe.

Pour accroitre sa compétitivité, Foliateam va continuer d'investir et recruter de nouveaux talents avec un plan de recrutement ambitieux de plus de 30 collaborateurs en 2018. Le groupe étudie également de nouvelles opportunités de croissance externe qui lui permettraient de compléter son offre.



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Foliateam via GlobeNewswire





HUG#2166239