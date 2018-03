Forte croissance pour Primobox en 2017

L'éditeur Primobox confirme sa dynamique de développement en annonçant une croissance de plus de 40 % de son chiffre d'affaires qui passe ainsi la barre des deux millions d'euros. Cette nouvelle augmentation du volume d'activité (plus de 110 nouveaux clients) sur le segment de la dématérialisation des documents RH (bulletins de paie, signature des contrats, on-boarding.), de la signature électronique et de la facture électronique, atteste du solide positionnement de l'éditeur sur un marché en fort développement.

Primobox démontre ainsi sa capacité à accompagner ses clients dans la mise en oeuvre de solutions industrialisées, pouvant répondre de manière simple et efficace aux attentes des entreprises, quelle que soit leur taille. En 2017, une grande partie des nouvelles références s'est faite auprès de marques notoires à l'image de Cultura, Carglass ou encore Webhelp.

En 2018, Primobox va accentuer ses investissements pour étoffer ses équipes commerciale, technique et marketing. Cela lui permettra de continuer de répondre aux attentes de ses clients et de renforcer sa qualité de service pour les accompagner de bout en bout dans leurs différents projets de dématérialisation (candidatures spontanées :

nous-rejoindre@primobox.com

Ludovic Partyka, Directeur Général de Primobox : « Nous nous réjouissons d'avoir conjugué croissance et rentabilité d'exploitation et nous attelons, cette année encore, à poursuivre l'exécution de notre stratégie de développement placée notamment sous le signe de la satisfaction Clients »

Primobox sera présent cette année sur le salon Documation qui se déroulera du 20 au 22 mars à Paris à la porte de Versailles

http://www.documation.fr/info_societe/65/primobox.html

. A cette occasion, les visiteurs pourront rencontrer les équipes de l'éditeur et échanger sur leurs projets.

