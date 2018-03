Generix Group : Déclaration de droits de vote et d’actions au 31 janvier 2018

Lesquin, le 9 Février 2018

Generix Group : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions





prévue par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et





l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Generix Group via GlobeNewswire