Gfi Informatique : Résultats Annuels 2017

Saint-Ouen (France), le 23 février 2018



Le Conseil d'administration de Gfi Informatique, réuni le 21 février 2018 sous la présidence de Vincent Rouaix, a examiné les états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (1)

2017 a été pour le Groupe Gfi Informatique une année de consolidation et de transition avec pour principal objectif l'intégration des activités internationales des sociétés Roff et Efron, reprises fin 2016. Les excellents résultats à l'international ont démontré les fondamentaux solides de ces sociétés et leur capacité à se développer au sein de notre Groupe. Par ailleurs, Gfi Informatique a préparé l'avenir, particulièrement en France, en étoffant ses offres, en renforçant ses capacités industrielles, tout en structurant ses activités de support. Ainsi, conformément à ses ambitions, le Groupe est ainsi prêt à conjuguer croissance organique et croissance externe ambitieuse »

Vincent Rouaix, Président-directeur général

ACTIVITÉ DU GROUPE : CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +11,5% – EBITDA EN HAUSSE





Le chiffre d'affaires du Groupe, pour l'exercice 2017, s'établit à 1 131,9 M€ en progression de +11,5% par rapport à l'exercice précédent. À périmètre et taux de changes constants, l'activité progresse de +2,0%, dont +0,4% sur la France et +9,1% sur l'étranger.

L'EBITDA atteint 88,2 M€ contre 80,1 M€ en 2016. Il progresse de +10,1% et représente 7,8% du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 69,0 M€, soit 6,1% du chiffre d'affaires, contre 61,7 M€ en 2016, soit une augmentation en valeur de +11,8%.

En France : progression du chiffre d'affaires de +0,4% – Ebitda à 7,7 % du chiffre d'affaires

La France, avec un chiffre d'affaires de 842,9 M€ (74,5% du chiffre d'affaires 2017), a réalisé une croissance de +1,2%, dont +0,4% de croissance organique. Rappelons que la croissance de la France a souffert d'un calendrier défavorable (-2 jours ouvrés comparé à 2016) et de la baisse attendue de l'activité liée au contrat d'Outsourcing 3SI, signé en 2016. Retraitée de cet effet, la croissance organique aurait été de +3,0% au lieu de +0,4%.

La profitabilité de l'EBITDA et de la marge opérationnelle a connu un très léger recul de 0,2 point. Celui-ci provient en partie des difficultés de recrutement rencontrées sur le premier semestre qui ont limité la croissance et augmenté le recours à la sous-traitance. De ce fait, des efforts importants ont été réalisés en termes de recrutement permettant de redresser fortement les ventes. Avec un calendrier identique à l'an dernier, la croissance organique du quatrième trimestre s'élève à 7,7%. En parallèle, la France a poursuivi son développement commercial sur ses offres Digital, Outsourcing, Omni-commerce, Migration, ainsi que sur ses propres logiciels. Le Groupe a depuis enregistré des signatures significatives dans l'Omni-commerce et a gagné sur ses grands comptes des parts de marché notables. Avec un ratio de book-to-bill glissant à 1,35, soit un de ses meilleurs niveaux, le Groupe devrait en 2018 poursuivre sa croissance dans la continuité du T4 2017.

À l'international : chiffre d'affaires en hausse organique de +9,1% – Succès de l'internationalisation

Sur l'année, avec un chiffre d'affaires de 289,0 M€, la croissance s'élève à +58,2 %, dont +9,1 % en organique. L'international représente 25,5 % des ventes, contre 18,0% l'an dernier, conformément aux ambitions du Groupe qui souhaite accélérer son développement international. Rappelons qu'en 2016, le Groupe a fait l'acquisition des sociétés Impaq, Efron et Roff.





Avec 20,8 M€, la marge opérationnelle représente 30,1 % de l'ensemble consolidé. Globalement, elle s'élève à 7,2 % du chiffre d'affaires, contre 6,8 % l'an dernier. Tant la croissance organique que l'amélioration très significative de la marge opérationnelle démontrent la capacité du Groupe à intégrer et à développer des activités nouvelles sur de nouveaux territoires.

CROISSANCE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE +9,1% ET DU RÉSULTAT NET DE +16,2%

Le résultat opérationnel s'établit à 55,8 M€, soit +9,1 % par rapport à 2016. Les coûts de restructuration, plus importants que l'an dernier, ont engendré un taux de croissance légèrement en deçà de celui de la marge opérationnelle.

Le résultat net à 37,3 M€ enregistre une progression de +16,2 %, soit un résultat dilué par action de 0,56 €, contre 0,49 € en 2016.

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT EN HAUSSE DE +7,9% – RATIO DETTE NETTE/FONDS PROPRES à 43%

S'établissant à 73,3 M€ la capacité d'autofinancement, après coût de l'endettement et impôts, affiche une progression de +7,9 %. Les dépenses d'investissement et de CAPEX, en augmentation, s'élèvent à 46,4 M€, contre 83,8 M€ l'an dernier.





La variation du besoin en fond de roulement à (35,5) M€ est plus élevée que celle de l'an dernier, le poste clients ayant connu une croissance très significative du fait de la forte croissance des ventes au quatrième trimestre.





Le Groupe termine l'année avec un gearing de 43% et un ratio dette nette/Ebitda qui lui permet, s'il le souhaite, d'envisager des opérations de croissance externe.

EFFECTIFS

Au 31 décembre 2017, l'effectif du Groupe s'élève à 14 800 personnes, dont 9 800 en France.

ACQUISITION DES GROUPES CYNAPSYS ET GESFOR

Gesfor





Le Groupe Gfi Informatique a acquis Gesfor (450 personnes) qui réalise 12 M€ de chiffre d'affaires, dont près de 80 % dans le secteur bancaire. Le Mexique représente plus de 90% de son chiffre d'affaires et le solde au Panama.





L'activité de régie et de développement applicatif est prédominante. Le groupe développe aussi des solutions de mobilité, de paiement et réalise des projets au forfait. Avec 25 ans d'existence, Gesfor a su capitaliser sur des relations fortes avec les leaders bancaires espagnols déjà clients de Gfi Informatique. Avec cette opération, le Groupe renforce sa présence en Amérique latine où il réalise en 2017 un chiffre d'affaires de l'ordre de 15,7 M€.





Avec les activités des Sociétés Efron et Roff sur SAP, le Groupe réalise plus de 4,1 M€ au Mexique.





Gesfor devrait dès 2018 contribuer positivement aux résultats et sera consolidée à partir du 1

er

mars 2018.

Cynapsys





Le Groupe Gfi Informatique a acquis les sociétés du Groupe Cynapsys, multi spécialiste pour des clients soit français (en centre de services) soit sur le marché local tunisien ou plus largement africain. Cynapsys était déjà partenaire du Groupe sur certaines opérations en Afrique du Nord. Les sociétés reprises réalisent ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 M€ avec une profitabilité en ligne avec nos activités analogues.





L'effectif est de 150 personnes en France et en Tunisie. La société sera consolidée dans les comptes de





Gfi Informatique à compter du 1

er

mars 2018.

PERSPECTIVES 2018

Pour l'exercice 2018, le Groupe attentif au contexte économique, fort de ses acquis et de son bilan solide, se donne pour objectifs d'accélérer sa croissance en poursuivant sa transformation, de se renforcer à nouveau à l'international et d'améliorer sa marge opérationnelle et son résultat net.



ANNEXES

Compte de résultat résumé 2017 2016 variation (en millions d'euros) Chiffre d'affaires 1 131,9 1 015,4 116,5 EBITDA

(1) 88,2 80,1 8,1 7,8% 7,9% + 0,1 point Amortissements et dotations nettes 19,2 18,4 0,8 Marge opérationnelle 69,0 61,7 7,3 Amortissements actifs affectés (2,4) (1,9) (0,5) Dépréciation des écarts d'acquisition – – – Autres produits et charges opérationnels (10,8) (8,7) (2,0) Résultat opérationnel 55,8 51,1 4,7 Résultat financier (5,2) (4,3) (0,8) Impôt (13,3) (14,7) 1,4 Résultat net 37,3 32,1 5,2 Résultat dilué par action, part du Groupe (en €) 0,56 0,49 0,07

EBITDA = Marge opérationnelle retraitée des éléments non cash

Flux de trésorerie consolidés 2017 2016 variation (en millions d'euros) Capacité d'autofinancement 73,3 67,9 5,4 Impôt versé (14,1) (12,1) (2,0) Variations du Besoin en fonds de roulement (35,5) (22,2) (13,3) Flux nets de trésorerie d'exploitation 23,7 33,6 (9,9) Flux nets d'investissements hors périmètre (31,3) (34,6) 3,3 Flux liés aux opérations de périmètre (15,2) (49,2) 34,0 Flux d'investissement (46,4) (83,8) 37,4 Actions auto-détenues (0,1) 0,2 (0,2) Dividendes mis en paiement (10,0) (9,9) (0,1) Nouveaux emprunts 10,3 50,0 (39,7) Remboursements d'emprunts (15,4) (6,5) (9,0) Intérêts versés (3,6) (3,1) (0,6) Tirage factor et autres 21,3 3,7 17,6 Flux nets de financement 2,5 34,4 (32,0) Impact du taux de change (0,4) 0,1 (0,5) Variation de trésorerie (20,7) (15,7) (5,0)





Situation financière résumée 2017 2016 Variation (en millions d'euros) Écarts d'acquisition 283,1 280,9 2,2 Immobilisations 102,6 96,8 5,8 Autres actifs non courants et courants 533,5 489,1 44,4 Trésorerie 29,7 28,9 0,8 Total actif 948,9 895,7 53,2 Capitaux propres du Groupe 321,1 300,6 20,5 Capitaux propres Minoritaires 0,9 0,0 0,8 Endettement (courant et non courant) 167,8 130,2 37,6 Passifs non courants et courants 451,9 442,6 9,3 Passifs financiers et provisions courants 7,2 22,3 (15,1) Total passif 948,9 895,7 53,2





(en millions d'euros) 2017 France International Espagne Portugal Latam Eur. Nord et Est Afrique-Maroc ROW Chiffre d'affaires 1 131,9 842,9 289,0 127,0 76,7 15,7 53,1 12,7 3,9 Marge Opérationnelle 69,0 48,2 20,8 6,6 7,8 0,7 5,0 0,4 0,2 Marge Opérationnelle en % 6,1% 5,7% 7,2% 5,2% 10,2% 4,4% 9,5% 3,3% 3,9% (en millions d'euros) 2016 France International Espagne Portugal Latam Eur. Nord Afrique-Maroc ROW Chiffre d'affaires 1 015,4 832,2 183,2 103,0 30,4 39,4 10,5 Marge Opérationnelle 61,7 49,3 12,4 5,4 2,9 3,0 1,1 Marge Opérationnelle en % 6,1% 5,9% 6,8% 5,2% 9,7% 7,7% 10,2%





