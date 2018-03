HF Company : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions… fév 2018

HF COMPANY

Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros

Siège social : Node Park Touraine – 37310 TAUXIGNY

405 250 119 RCS TOURS

Dénomination sociale de l'émetteur :

HF COMPANY

Node Park Touraine

37310 Tauxigny

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: HF Company via GlobeNewswire