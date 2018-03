HiPay Group : Flux : 2,2 milliards d’euros (+ 50 %)

Flux : 2,2 milliards d'euros + 50 %

Paris, le 22 février 2018 à 17h45 :

HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée dans les paiements, annonce son chiffre d'affaires de l'année 2017.

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, commente l'activité de l'année 2017 : «

HiPay confirme son attractivité auprès des enseignes de premier rang. Le flux traité, le chiffre d'affaires et le nombre de clients ont fortement augmenté cette année, tant en France qu'à l'international. Le taux de chiffre d'affaires se maintient à un niveau élevé, démontrant la valeur ajoutée de la technologie développée par HiPay. La dynamique de croissance et d'innovation va se poursuivre en 2018.

»

Dynamique de l'activité commerciale

Le chiffre d'affaires de l'année 2017 s'établit à 24,5 millions d'euros (+ 28 %), pour un flux traité de 2,2 milliards d'euros (+ 50 %). Durant le quatrième trimestre une vingtaine d'enseignes a choisi d'être accompagnée par HiPay dans le développement de leurs activités en France et en Europe.

HiPay a su convaincre de nombreuses enseignes de la distribution spécialisée (Rossignol, Pylones, Pixmania), de la mode (Figaret, Carolina Ritzler) ou encore de la grande distribution (Metro Cash & Carry, Intermarché).

HiPay permet à ces enseignes de traiter leurs paiements dans leurs boutiques digitales et physiques. Les équipes HiPay apportent également leurs expertises aux clients dans leurs projets de développement, qu'il s'agisse de lancement de marketplaces, de nouveaux parcours d'achat (

store-to-web

,

web-to-store

), de nouveaux moyens de paiement (ApplePay, MyBank) ou d'internationalisation.

Une offre adaptée et cohérente

HiPay propose une plateforme de paiement

full service

parmi les plus complètes du marché. Grâce à

HiPay Intelligence

, les marchands bénéficient d'une analyse sans équivalent de leurs données commerciales. Directement reliée à Google Analytics, la plateforme permet d'avoir une vision complète et détaillée du parcours des consommateurs. Il devient donc possible de régler avec précision le tunnel d'achat.

HiPay Sentinel

, notre solution de lutte contre la fraude et les impayés, associée à notre technologie d'intelligence artificielle

Smart Decision

, permet d'augmenter le chiffre d'affaires de nos marchands tout en améliorant l'expérience utilisateur.

Notre plateforme est également conçue pour répondre à l'ensemble des besoins spécifiques de nos marchands. Nous sommes en mesure de traiter les transactions quels que soient leurs origines (Internet et point de vente), le pays du consommateur ou la devise utilisée ; et indépendamment du mode de commercialisation (mono-vendeurs ou mode marketplace).

Prochaine communication financière

: 15 mars 2018 – Résultats annuels 2017.

A propos de HiPay Group

Nous sommes un prestataire de paiement international traitant plus de 2 mds € chaque année dans 150 pays et avec 220 méthodes de paiement. En exploitant la puissance des données de paiement, nous aidons nos marchands dans le développement de leur activité en leur donnant une vision à 360° de leurs clients.

HiPay Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – mnémonique HIPAY).

Contact Presse

François Aubert & Loukianos Zaganiaris





+33 (0)1 42 22 24 10





hipay@balloupr.com

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres HIPAY.

hipay.com

, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.









Les chiffres présentés n'incluent pas les résultats de l'activité micropaiement qui contribue du 1

er

janvier 2017 au 31 juillet 2017 et seront retraités dans les comptes consolidés en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » pour ne faire apparaître que le résultat net de l'activité sur une ligne distincte.



