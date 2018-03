Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital au 28 février 2018

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)



Situation au 28 février 2018









Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société,





dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Iliad via GlobeNewswire