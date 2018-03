Interoute France renforce ses équipes

Interoute

,

fournisseur de réseau et de Cloud mondial, intensifie son recrutement afin d'accompagner son développement. PARIS, 09 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Après un premier renforcement de ses équipes commerciales, avant-ventes, ventes, CSM (Customer Success Management), support et marketing, l'équipe française d'fournisseur de réseau et de Cloud mondial, intensifie son recrutement afin d'accompagner son développement.

Bruno Boucq, Directeur Général France d'Interoute, explique :

« Interoute France a connu une belle année 2017, avec une croissance à deux chiffres. Nous comptons actuellement quelques 590 clients et nous souhaitons intensifier notre développement en renforçant nos effectifs : nous recrutons des spécialistes des réseaux, des communications unifiées et de l'hébergement cloud pour mieux accompagner ces entreprises ou organisations dans leur transformation digitale

.

Nos clients apprécient la proximité, la compréhension métier, la proactivité et la réactivité de nos équipes, je souhaite atteindre l'excellence en matière de Relation Client.

»

Les clients d'Interoute sont de grandes entreprises internationales qui accélèrent la numérisation de leurs activités en s'appuyant sur sa plateforme digitale privée souveraine, ses 17 zones cloud dont 13 en Europe hébergées dans ses data centres et connectées à son réseau long de 70 000 km de fibre. Interoute séduit par sa technologie innovante, l'intégration de son cloud avec son réseau, qui lui permet de garantir des temps de réponses et des SLA exigeants, ses tarifications claires, sans coûts cachés, et la gratuité de la bande passante pour des échanges de données sur son réseau.

Les candidats, ingénieurs, diplômés d'une école de commerce, ou de niveau équivalent, doivent avoir une première expérience dans le secteur des Télécommunications, et être particulièrement à l'aise avec les sujets liés à l'hébergement cloud et la colocation, les communications unifiées, la sécurité informatique et les technologies réseaux (LAN, WAN, IP/VPN).

Les postes sont basés à Nanterre et les candidats recherchés parlent couramment anglais, tout en étant de langue française native.

À propos d'Interoute

Interoute est propriétaire d'une plateforme de services Cloud mondiale et de l'un des plus importants réseaux européens comprenant 17 data centres d'hébergement,

17 zones IaaS (Virtual Data Centres)

, 51 centres de colocation et des connexions avec plus de 195 autres data centres chez ses partenaires en Europe.

L'innovation faisant partie de son ADN, Interoute a bâti une plateforme digitale privée dédiée aux entreprises.

L'intégralité de son offre de services pour une IT unifiée, s'adresse aux multinationales ainsi qu'aux plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, aux états et aux universités. 26 des 30 plus grands opérateurs de télécommunication mondiaux utilisent le réseau Interoute.

Interoute accompagne ses clients dans leur transformation digitale en apportant l'infrastructure hybride permettant l'agilité, la souveraineté et le contrôle des données, tout en réduisant les coûts.

www.interoute.fr

Ghislaine Lory

+33 1 46 21 82 03 –

glory@b-consulting.com