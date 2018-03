Retrouvez JLT Mobile Computers au:











JLT Mobile Computers lance la prochaine génération d'ordinateurs embarqués afin d'accroître l'efficacité des utilisateurs dans les environnements difficiles

Le nouvel ordinateur durci JLT6012 répond aux besoins pressants des entreprises en termes d'efficacité accrue et constitue une plate-forme pour de nouvelles solutions et services innovants à forte valeur ajoutée.

Växjö, Suède, le 5 mars 2018 * * *

JLT Mobile Computers, l'un des principaux développeurs et fabricants d'ordinateurs de grande fiabilité en environnements exigeants, lance l'ordinateur "logistique"

JLT6012

, premier produit d'une nouvelle génération d'ordinateurs embarqués durcis conçu sur une nouvelle plate-forme innovante. Présenté pour la première fois en Europe au

LogiMAT

de Stuttgart et à la

SITL

de Paris Il est également, pour la première fois, présenté au public américain au

MODEX

d'Atlanta. Le JLT6012 représente un changement majeur dans le secteur de l'informatique durcie. Car ce nouveau terminal offre non seulement une productivité inégalée et une ergonomie actuelle d'utilisation encore meilleure, mais aussi constitue la plate-forme la plus adaptée à la construction de solutions informatiques mobiles innovantes, aussi bien matérielles, et logicielles que de services pour les attentes de demain.

De structure la plus compacte de l'industrie, le JLT6012, doté des derniers systèmes d'exploitation Windows, Androïd ou Linux, et de la technologie particulièrement conviviale PCT JLT PowerTouch, porte l'efficacité "utilisateur" vers de nouveaux sommets. Sans compromis avec la robustesse requise pour une utilisation ininterrompue pendant de nombreuses années dans les environnements les plus difficiles, il convient à toutes les générations d'utilisateurs. De plus, il offre des fonctions facilitant le travail quotidien, telles que la connexion et l'identification rapide par tag RFID, les écrans à haute luminosité permettant un réglage de gradation automatique en fonction des environnements intérieurs et extérieurs, et des boutons de fonction programmables facilement accessibles qui peuvent être utilisés pour accélérer les opérations les plus courantes.

Le JLT6012 réduit également le coût total de possession en offrant une large plage d'alimentation 9-72 VDC isolée avec une source de courant ininterrompue (onduleur). Ce qui convient, sans matériel externe coûteux, à une installation dans la plupart des types de véhicules, y compris les camions électriques, à gaz et diesel. Les coûts de maintenance sont réduits au minimum grâce à la technologie d'affichage ultra résistante JLT PowerTouch qui offre une réponse adaptée à la cause la plus fréquente de bris d'ordinateur. Les autres composants sensibles à l'usure, tels que batteries et supports de démarrage sont faciles d'entretien. Logiciels et firmware peuvent être mis à niveau à distance. Tout a été conçu afin d'éviter les interruptions de service sur le terrain.

« Nos clients ont à faire face à une mondialisation rapide, une logistique complexe et une concurrence féroce qui imposent des exigences extrêmes en matière de productivité et d'efficacité opérationnelle », explique Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « Notre nouvel ordinateur JLT6012 répond efficacement à ces exigences d'aujourd'hui, et devient également la plate-forme informatique durcie, support des nouvelles solutions innovantes répondant à ces exigences, qui apporte gains de productivité significatifs et meilleure rentabilité ».

Construit sur l'héritage JLT en termes d'excellence de conception, de haute qualité et de remarquables performances, le nouvel ordinateur JLT6012 donne une nouvelle dimension à l'informatique mobile durcie. C'est, en effet, la plate-forme sur laquelle JLT construira, en collaboration avec les développeurs de logiciels et les clients, des solutions à forte valeur ajoutée répondant aux attentes clients. Avec son port d' I/O programmable, ses technologies RFID et NFC, la présence de systèmes microélectromécaniques (MEMS) tels que gyroscope et accéléromètre, le JLT6012(TM) permet le développement de nouvelles solutions innovantes pour optimiser l'efficacité du "workflow", la maximisation du temps de fonctionnement de l'ordinateur, l'amélioration de la sécurité . Ce nouveau concept de plate-forme a été élaboré en tirant parti des dernières technologies informatiques pour préserver sur le long terme les investissements des clients.

Ce nouveau JLT6012 complète la gamme actuelle d'ordinateurs mobiles durcis de JLT en offrant un très large spectre d'utilisations dans les secteurs de la logistique et de l'industrie lourde. Il a été testé et déployé avec succès chez des clients pilotes et il est maintenant disponible à la vente dans les délais normaux de livraison. Contactez JLT Mobile Computers dès aujourd'hui pour de plus amples informations.

Au sujet de JLT Mobile Computers





JLT Mobile Computers est l'un des principaux fabricants d'ordinateurs mobiles durcis pour les environnements exigeants. Conçus et fabriqués en Suède pour un usage professionnel, ces ordinateurs de type PC se caractérisent par une très grande fiabilité en présence d'humidité, de poussière, de vibrations, de champs électromagnétiques ou de températures extrêmes. Cette robustesse s'avère nécessaire à leur utilisation dans des secteurs tels que le transport, l'entreposage et la logistique, l'exploitation forestière et minière, l'automatisation, les applications militaires et le sauvetage. JLT Intervient à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis, mais aussi par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires commerciaux qui offrent des solutions complètes et une assistance locale. JLT a livré plus de 100 000 PC depuis sa création. Pour l'exercice 2017, JLT a enregistré un chiffre d'affaires de 113 millions SEK. Son siège suédois de Växjö abrite ses divisions de conception, de maintenance et d'administration. Fondée en 1994, la société est cotée depuis 2002 au NASDAQ OMX First North, sous le symbole JLT, par son conseiller certifié REMIUM.

www.jltmobile.com

. Vous pouvez aussi suivre JLT et réagir via

LinkedIn

et

Twitter



