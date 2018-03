La solution Dynamics 365 de TrueCommerce en vedette sur Microsoft AppSource

La solution TrueCommerce offre de puissantes capacités d'intégration de la chaîne logistique à la communauté Dynamics 365

PITTSBURGH, le 21 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – TrueCommerce, fournisseur mondial de

solutions de connectivité et d'intégration de partenaires commerciaux

, a annoncé aujourd'hui que sa solution Microsoft Dynamics 365 est disponible sur

Microsoft AppSource.

Conçue exclusivement pour et au sein de la plateforme native Dynamics 365, la solution intégrée se connecte directement au réseau commercial mondial de TrueCommerce, offrant ainsi un accès immédiat à plus de 92 000 détaillants, marchés, distributeurs, vendeurs et fournisseurs logistiques préconnectés.





« Notre solution pour Dynamics 365 offre une architecture multi-société et multi-déploiement qui s'adapte aux besoins complexes des entreprises », commente le président Ross Elliott de TrueCommerce. « Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés comme l'une des rares solutions EDI à figurer sur Microsoft AppSource, preuve que nous avons atteint les plus hautes normes de qualité et de fiabilité pour l'écosystème Microsoft Dynamics ».

Parmi les avantages de la solution Microsoft Dynamics 365 de TrueCommerce citons :

l'intégration complète des documents commerciaux échangés avec les clients, les fournisseurs et les fournisseurs de services logistiques automatisant les processus métiers de la commande à l'encaissement, de la demande d'achat au paiement et de l'exécution ;

l'accès à la communauté mondiale des partenaires commerciaux de TrueCommerce, notamment la prise en charge des normes de données mondiales XML et EDI via une connexion unique au cloud Microsoft Dynamics 365 ;

l'intégration multicanal, y compris les marchés en ligne et les vitrines de commerce électronique ;

l'intégration des achats rationalise la collaboration avec les fournisseurs, y compris un portail fournisseurs extensible ;

les règles d'entreprise configurables et la validation du flux de travail améliorent la précision et la vitesse de traitement, ce qui réduit les DSO et améliore la conversion de la commande à l'encaissement ;

l'intégration transparente avec les modules Microsoft Dynamics 365 Warehouse Management et Transportation Management, y compris la génération d'ASN ;

la solution intégrée aligne le traitement EDI avec les utilisateurs métier qui gèrent les relations de la chaîne d'approvisionnement ;

la conception de la solution étend Dynamics 365 sans nécessiter de personnalisations pour les objets de base ou la superposition d'objets.

La plateforme cloud de TrueCommerce étend la transformation numérique au-delà de Dynamics 365 en intégrant les interactions commerciales et d'exécution à travers la chaîne de valeur directement avec Dynamics 365. TrueCommerce offre aux utilisateurs de Dynamics 365 une solution complète de services gérés comprenant la connectivité, la conformité EDI et l'intégration de la communauté commerçante. L'approche unique de TrueCommerce offre le coût total de possession le plus bas, éliminant ainsi le besoin de recourir aux personnalisations de logiciels middleware complexes et de Dynamics 365 tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des ressources EDI et d'intégration spécialisées.

Pour en savoir plus, consulter notre page

Intégration EDI avec Dynamics 365 pour les opérations

.

À propos de TrueCommerce





TrueCommerce révolutionne la connectivité, la visibilité et la collaboration des partenaires commerciaux en reliant les fournisseurs, les centres de distribution et les consommateurs finaux dans un seul réseau mondial de commerce.

Grâce à nos solutions de service flexibles, intégrées et entièrement gérées, les clients de toute taille peuvent se connecter facilement et collaborer avec n'importe quel partenaire commercial tout en profitant de la tranquillité d'une plateforme de service éprouvée qui gère de manière fiable des centaines de millions de transactions chaque année sans avoir besoin d'une interaction avec le client.

De l'usine à l'entrepôt, du distributeur au point de vente au détail, atteignez de nouveaux niveaux de connectivité et de performances commerciales avec le réseau commercial le plus complet au monde.

TrueCommerce : Connect. Integrate. Accelerate.

Pour en savoir plus, consulter le site

https://www.truecommerce.com

.

