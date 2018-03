Le Forum des Stratégies Open Source annonce son édition 2018 à Londres et lance un appel à contributions

PALO ALTO, Californie, le 6 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – Symphony Software Foundation (la Fondation), organisation à but non lucratif qui encourage l'innovation logicielle en mode open source dans les services financiers, organisera son deuxième Forum des Stratégies Open Source (FSOS) le 14 novembre 2018. Après une édition 2017 réussie chez BNY Mellon à New

PALO ALTO, Californie, le 6 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) –

Symphony Software Foundation

(la Fondation), organisation à but non lucratif qui encourage l'innovation logicielle en mode open source dans les services financiers, organisera son deuxième

Forum des Stratégies Open Source

(FSOS) le 14 novembre 2018. Après une édition 2017 réussie chez BNY Mellon à New York, le Forum des Stratégies Open Source se déplace cette année à Londres, autre épicentre mondial des services financiers et de la révolution fintech. Les liens vers l'

appel à contributions

et les

demandes de

parrainage

sont à présent disponibles.

L'an dernier, l'événement inaugural a attiré plus de 300 participants venus des plus grands établissements de services financiers, sociétés fintechs, intégrateurs et fournisseurs du monde entier. Au programme figuraient des interventions de leaders d'opinion du secteur de l'open source et des services financiers, 28 présentations et plusieurs tables rondes interactives. Plusieurs interlocuteurs de premier plan issus du secteur avaient répondu présents, à l'instar de Amber Baldet (JP Morgan), Jim Jagielski (Capital One, Apache Software Foundation), John Stecher (Barclays), whurley (William Hurley de Goldman Sachs), Heather Meeker (O'Melveny & Myers), Nithya Ruff (Comcast), Cynthia Rich (GitHub) et Joe McCann (NodeSource).

Cette année, le FSOS met encore l'accent sur les cadres supérieurs, les spécialistes de la technologie de haut niveau et les professionnels de la conformité issus de sociétés de services financiers qui cherchent à stimuler l'innovation grâce à l'open source. Il fera également la part belle aux développeurs de services financiers qui consomment, construisent et contribuent à la technologie open source. Plusieurs moments consacrés au réseautage seront prévus au programme pour favoriser la collaboration et la construction d'une véritable communauté.

Les participants écouteront des leaders des technologies financières exposer leur façon de tirer parti de l'open source pour accélérer la réalisation de leurs objectifs commerciaux. Ils apprendront également à mettre en oeuvre les meilleures pratiques en matière de collaboration open source, à intégrer l'open source dans la chaîne d'approvisionnement des logiciels d'entreprise et à surmonter les obstacles techniques et de conformité inhérents aux services financiers. L'événement est organisé par la Symphony Software Foundation, qui compte une diversité de membres parmi les établissements et les plates-formes de services financiers et se targue d'une expérience avérée dans l'intégration de l'innovation open source dans les services financiers.

« L'adoption de la méthodologie open source n'est qu'une partie de l'équation. Comme dans tout processus de gestion du changement, c'est la valeur métier qui détermine en dernier lieu les décisions à tous les niveaux. Ce n'est que lorsque les dirigeants réalisent le « bien-fondé », autrement dit le véritable potentiel qu'il y a à tirer parti de l'open source pour promouvoir leur stratégie d'entreprise, qu'un engagement open source fructueux se produira », estime Gabriele Columbro, Directeur général de la Symphony Software Foundation. « Cette année, le Forum des Stratégies Open Source réunira des dirigeants de Wall Street et la communauté des développeurs de terrain pour faire de cet engagement une réalité, en conjuguant les besoins de la main-d'oeuvre technique actuelle avec les exigences des décideurs ».

Pour Jim Jagielski, cofondateur et vice-président d'Apache Software Foundation : « Cet événement est une occasion importante et de plus en plus vitale pour les services financiers d'acquérir des connaissances concrètes sur la consommation interactive de logiciels open source dans des conditions fintech uniques. L'événement inaugural de l'année dernière a été un succès énorme, qui est venu combler un vide de longue date dans l'écosystème des services financiers en mettant directement l'accent sur les problèmes et les solutions applicables à cette communauté. Alors que les sociétés de services financiers se tournent vers l'innovation et une véritable stratégie numérique, le Forum des Stratégies Open Source est le premier rendez-vous immanquable et un événement incontournable ».

Le Forum des Stratégies Open Source accueille des exposés de dirigeants bancaires, de leaders d'opinion de l'open source et de l'entreprise et d'avocats expérimentés. Les sessions vont de courtes conférences de type TED à des sessions plus longues et approfondies liées aux enjeux en matière de stratégie commerciale et technologique, ainsi que du contenu de développeur sur les technologies fintech open source innovantes.

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour sur le Forum des Stratégies Open Source

appel à contributions

et une

demande de

parrainage

.

Envoyez-nous un courrier électronique

à

press@symphony.foundation

pour en savoir plus.

À

propos de la Symphony Software Foundation

La Symphony Software Foundation est une organisation indépendante à but non lucratif qui construit un écosystème de développement et de communauté open source pour favoriser l'innovation dans les services financiers. Sa communauté exploite Symphony, les plates-formes open source et les normes ouvertes pour favoriser une collaboration inter-entreprises efficace dans ce secteur. La Fondation offre une

Plate-forme de développement ouvert

(PDO) à tous ses contributeurs open source, fournissant ainsi un accès API ouvert à Symphony et un processus de développement open source conforme.

Les projets OSS de la Fondation sont sous licence Apache 2.0 et

disponibles sur GitHub

Pour accéder à la PDO, veuillez consulter notre

documentation

Pour en savoir plus sur le FSOS, veuillez consulter le site

opensourcestrategyforum.org

Pour devenir membre,

symphony.foundation/#become-a-member

