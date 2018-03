Le groupe Thule choisit Interoute pour ses services SD-WAN

PARIS, 08 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) —

Interoute

, fournisseur de réseau et de Cloud mondial, annonce que

le groupe Thule

, leader mondial des accessoires de transport pour les équipements sportifs et de loisir, a choisi sa solution SD-WAN Edge. Interoute se voit confier la mission de connecter à sa plateforme digitale 30 sites dans 14 pays pour accompagner le groupe Thule dans son évolution numérique et sa croissance.

«

Depuis que nous avions fait le choix du cloud et d'applications SaaS, nous constations une augmentation de la demande en bande passante et une forte surutilisation de notre réseau. Il nous fallait un réseau sous-jacent capable de nous apporter plus de flexibilité, d'évolutivité et de contrôle sur notre informatique, »

déclare Anders Olsson, Directeur de l'Informatique pour le groupe Thule. «

Interoute possède un réseau international avancé qui nous procure une plateforme comme aucune autre. Grâce à Interoute, nous disposons désormais d'une infrastructure réseau pilotée par logiciel qui nous offre la flexibilité dont nous avons besoin pour étendre notre activité, nous permettant de croître et d'évoluer sans être freinés par la technologie.»

« En tant que leader mondial dans les produits de qualité qui simplifient la vie des gens actifs, le groupe Thule avait besoin d'une plateforme digitale capable d'accompagner sa forte croissance dans de nouvelles catégories de produits, »

explique Bruno Boucq, Directeur Général France d'Interoute.

« Grâce à Interoute Edge, le groupe Thule peut tirer parti de notre structure cloud mondiale faible latence qui va lui permettre de bénéficier de notre bande passante haut débit, d'un accès WAN optimisé vers ses applications hébergées dans le data centre et dans différents clouds, le tout grâce à un maillage sécurisé vers ses sites.»

Interoute Edge fournit une solution qui gère intelligemment le routage du trafic ainsi que le trafic WAN optimisé vers les autres sites et les autres clouds. En priorisant et en optimisant l'essentiel du trafic de données à la périphérie du réseau et en le dirigeant activement sur les routes les plus efficaces avec les plus faibles latences, l'offre SD-WAN Interoute Edge optimisera les flux de données vers et depuis les applications hébergées dans le cloud, en améliorant ainsi la performance pour les utilisateurs. La plateforme d'Interoute permettra au groupe Thule de réduire ses coûts, d'augmenter sa flexibilité et de renforcer sa conformité grâce aux fonctions de sécurité nativement implémentées dans Interoute Edge.

Pour en savoir plus sur l'offre SD-WAN Interoute Edge :

https://www.interoute.fr/SDWAN/Interoute_Edge

À propos d'Interoute

Interoute est propriétaire d'une plateforme de services Cloud mondiale et de l'un des plus importants réseaux européens comprenant 17 data centres d'hébergement,

17 zones IaaS (Virtual Data Centres

)

, 51 centres de colocation et des connexions avec plus de 195 autres data centres chez ses partenaires en Europe.

Ghislaine Lory

+33 1 46 21 82 03 –

glory@b-consulting.com