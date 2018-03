LECTRA : Déclaration mensuelle du nombre total d’actions et de droits de vote (au 31 janvier 2018)

Cette déclaration est établie en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Date d'arrêté des informations :

31 janvier 2018

Nombre total d'actions composant le capital social :

31 577 881



Total brut

(1)

des droits de vote :



31 814 803



Total net

(2)

des droits de vote :



31 796 295



(1)

Conformément au deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total brut de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote





(2)

Le total net est égal au total brut diminué des actions privées de droit de vote (actions détenues en propre)



En dehors des seuils prévus par la loi, il n'y a pas d'obligation statutaire particulière en matière de franchissements de seuils

Lectra · 16 – 18, rue Chalgrin · 75016 Paris · France





Société anonyme au capital de € 31 250 212 · 300 702 305 RCS Paris





www.lectra.com

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LECTRA via GlobeNewswire