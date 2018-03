LECTRA : Dual et Lectra s’engagent dans un partenariat de long terme pour développer la compétitivité de l’équipementier sud-coréen

COMMUNIQUÉ DE PRESSE













Dual et Lectra s'engagent dans un partenariat de long terme pour développer la compétitivité de l'équipementier sud-coréen





Lectra aide le sous-traitant sud-coréen à développer son activité sièges et airbags pour suivre la croissance des opérations du groupe Hyundai-Kia Automotive



Paris, le 20 février 2018 –

Lectra, le partenaire technologique des entreprises utilisatrices de tissus et de cuir, annonce la signature d'un accord mondial de partenariat avec Dual, couvrant les activités sièges en tissu et airbags de l'équipementier sud-coréen.









S'appuyant sur une R&D de niveau mondial, Dual s'efforce de répondre aux besoins de ses clients en proposant des matières innovantes et des textiles de sécurité sophistiqués pour leurs intérieurs de voitures. Ses divisions accessoires automobiles et airbags sont au service de Hyundai-Kia Automotive, le quatrième constructeur automobile mondial. En expansion rapide, le groupe compte sur Dual pour accroître sa capacité de production dans les pays et régions à forte croissance où il opère, dont la Chine, l'Europe de l'Est, la Turquie et l'Amérique du Su









d.Ce partenariat confirme notamment l'engagement de Lectra à aider Dual dans l'optimisation de ses processus de production en vue d'améliorer sa structure de coûts. Les technologies de découpe les plus avancées de Lectra – Vector

®

pour les sièges en tissu et FocusQuantum

®

pour les airbags – ainsi que son expertise sans égale dans les processus de salle de coupe sont essentielles pour aider Dual à atteindre ses objectifs d'excellence opérationnelle.









Cet accord désigne Lectra comme unique fournisseur d'équipements et services de découpe multipli pour l'activité sièges et intérieurs de voitures de Dual, ainsi que d'équipements et services de découpe laser d'airbags dans six usines de Corée du Sud et de Chine.









Pour ses implantations industrielles chinoises et sud-coréennes, Dual aura accès à l'ensemble de l'expertise, du service client et de l'accompagnement sur site que Lectra fournit au niveau mondial. La structure complète d'accompagnement client de Lectra permet une disponibilité machine maximale grâce au diagnostic à distance et à la maintena









nce prédictive.

« Grâce à cet accord, Dual bénéficiera notamment d'une meilleure maîtrise des coûts dans ses salles de coupe »

, commente Ong Jae-Yeol, directeur général de l'unité Tissu et Sièges, Dual.

« C'est précisément dans ce domaine que l'expertise de Lectra peut nous aider à acquérir un avantage concurrentiel »

.









« Nous sommes heureux de nous engager dans ce partenariat mondial avec Dual, pour les accompagner, non seulement, avec notre technologie de découpe haut de gamme, mais aussi avec notre expertise des processus de découpe »

, déclare Javier Garcia, directeur commercial automobile, Lectra.

« L'excellence opérationnelle procure un avantage concurrentiel durable aux fournisseurs de coiffes de sièges et d'airbags. Notre savoir-faire sans équivalent soutient Dual dans la poursuite de cet objectif »

.

A propos de Dual

Fondé en 1971 et basé à Séoul, Corée du Sud, Dual est un grand fournisseur de composants automobiles, comprenant des sièges et tapis de voiture et des airbags. Avec 4 000 collaborateurs répartis sur 20 sites dans le monde, Dual dispose d'une implantation industrielle en Chine, Pologne, Roumanie et Turquie. Pour étendre ses opérations et accompagner ses clients au niveau mondial, l'entreprise diversifie sa production en capitalisant sur des années de R&D et de savoir-faire. En septembre 2017, la société a acquis une participation de 95 % au capital de Borgstena Group Sweden, leader scandinave de textiles automobiles, dans le but de participer à sa direction et de diversifier ses activités à l'étranger.

Pour de plus amples informations, visitez le site



www.idual.co.kr









A propos de Lectra

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 650 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de € 277 millions en 2017 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez



www.lectra.com



Responsable Relations Presse Groupe

:

Nathalie Fournier-Christol





E-mail :



n.fournier-christol@lectra.com







Tél.: +33 (0)1 53 64 42 37 – Fax: +33 (0)1 53 64 43 40



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: LECTRA via GlobeNewswire





HUG#2169996