LECTRA : Lectra équipe Kolon Industries de trois FocusQuantum® pour augmenter sa capacité de production mondiale d’airbags

COMMUNIQUÉ DE PRESSE









Lectra équipe Kolon Industries de trois FocusQuantum

®

pour augmenter sa capacité de production mondiale d'airbags





Pour doubler ses ventes mondiales d'airbags d'ici à 2020, le conglomérat sud-coréen dote deux usines en Asie de solutions avancées de découpe laser d'airbags





flat et OPW



Paris, le 26 janvier 2017 –

Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries utilisatrices de tissus, cuir, textiles techniques et matériaux composites, accompagne Kolon Industries dans son objectif d'accroître sa part du marché des airbags tissés à plat et

one-piece woven

(OPW) en mettant en place ses solutions de découpe laser FocusQuantum

®

dans deux grandes usines asiatiques du groupe sud-coréen.













La branche chimie du groupe Kolon étend sa présence sur le marché mondial des airbags. Elle vient d'acquérir trois solutions de découpe laser d'airbags : une dédiée aux airbags tissés à plat, installée dans son tout nouveau site industriel de la province de Bình Du'o'ng, au Vietnam ; et deux destinées aux airbags OPW, dans son usine de la région de Gyeongsang, en Corée du Sud.









Le portefeuille industriel de Kolon Industries comporte quatre divisions, dont une spécialisée dans les matières et composants avancés pour l'automobile. Le nouveau site, au Vietnam, et l'extension de l'usine de Corée du Sud vont considérablement dynamiser l'activité mondiale de la division airbags, également présente en Chine et au Mexique.













« Notre objectif est de doubler nos ventes mondiales d'airbags d'ici à 2020 »

, explique Yeong Moo Choi, directeur général de la division, Kolon Industries.



« L'augmentation conséquente de notre capacité de production avec FocusQuantum va nous permettre de développer notre activité dans une industrie des airbags en pleine santé ».















Les technologies avancées de découpe laser de Lectra contribuent au développent de l'activité airbags de Kolon Industries depuis 2004. Déjà équipé de plus de 20 découpeurs d'airbags Focus

®

installés dans plusieurs usines d'Asie et d'Amérique du Nord, le fabricant cherchait activement de nouvelles technologies pour faire franchir un cap à son activité d'airbags. Le fournisseur a exprimé son intérêt pour la solution révolutionnaire FocusQuantum dès les débuts de son lancement, lors d'une visite à l'

International Advanced Technology and Conference Center

de Lectra à Bordeaux-Cestas.













Après avoir évalué plusieurs alternatives disponibles sur le marché, Kolon Industries a décidé d'adopter FocusQuantum. La solution intégrée de Lectra comprend notamment une suite logicielle de pointe pour la préparation de la découpe, ainsi que des

professional services

à haute valeur ajoutée. La performance inégalée de cette offre complète – la plus compétitive du marché – a été déterminante dans la décision finale du client. La forte présence locale de Lectra dans tous les pays où Kolon Industries a des opérations s'est également révélée décisive. La réactivité de l'accompagnement est en effet garantie par la proximité des équipes techniques des filiales de Lectra en Corée du Sud et au Vietnam, mais aussi en Chine et au Mexique, où Kolon Industries est également présent.













« Accompagner nos clients où qu'ils soient basés est aussi important pour nous que de leur fournir l'équipement industriel dont ils ont besoin »

, souligne Céline Choussy Bedouet, directrice marketing et communication, Lectra.

«

Nous sommes heureux d'approfondir nos relations avec Kolon Industries et prêts à faire tout notre possible pour les aider à atteindre leurs objectifs »

.

® Focus et FocusQuantum sont des marques déposées de Lectra.

A propos de Kolon Industries

Fondé en 1957, Kolon Industries (120110.KS) est un conglomérat multinational qui fabrique des câbles pour pneus, des airbags, des fils industriels et des sièges en cuir synthétique. L'activité matériaux industriels porte également sur la fabrication de produits chimiques et de films destinés à de nombreuses applications industrielles et à des produits de consommation, distribués sur le marché domestique et à l'étranger. L'entreprise est basée à Gyeonggi-do, en Corée du Sud.

Pour de plus amples informations, visitez notre site

www.kolonindustries.com

A propos de Lectra

Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées (logiciels, équipements de découpe automatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles techniques et des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands marchés mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile, l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses solutions métiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser la création, le développement des produits et leur production. Forte de plus de 1 500 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des relations privilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellence opérationnelle. Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de € 238 millions en 2015 et est cotée sur Euronext.

Pour de plus amples informations, visitez notre site

www.lectra.com









Responsable Relations Presse Groupe

:

Nathalie Fournier-Christol





E-mail :



n.fournier-christol@lectra.com







Tél.: +33 (0)1 53 64 42 37 – Fax: +33 (0)1 53 64 43 40



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: LECTRA via GlobeNewswire





HUG#2073683