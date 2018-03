LINEDATA SERVICES :Chiffre d’affaires 2017 : 179,0 M€ (+7,3%)

Chiffre d'affaires 2017 : 179,0 M€ (+7,3%)



Année 2016 2017 Variation 2016 2017 Variation 2016 2017 Variation ASSET MANAGEMENT 49,1 61,4 +24,9% 50,3 57,5 +14,4% 99,4 118,8 +19,6% (1) (2) LENDING & LEASING 29,9 26,5 -11,4% 29,6 28,4 -3,9% 59,4 54,9 -7,7% AUTRES ACTIVITES 4,1 2,8 -32,3% 3,9 2,5 -35,3% 8,0 5,3 -33,7% TOTAL LINEDATA 83,1 90,6

83,7 88,4

166,8 179,0

(1) Intègre l'activité Derivation à compter d'avril 2016





(2) Intègre Gravitas depuis janvier 2017 et QRMO depuis août 2017

Neuilly-sur-Seine, le 7 février 2018



Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, a réalisé un chiffre d'affaires de 179,0 M€ en 2017, soit une hausse de 7,3% par rapport à 2016.

Retraitée d'un impact de change négatif de -3,2 M€, d'une part, et de la contribution positive des dernières acquisitions (Derivation en avril 2016, Gravitas en janvier 2017 et QRMO en août 2017) à hauteur de 24,0 M€, d'autre part, l'activité ressort en baisse organique de 5,2% par rapport à 2016.

La part du chiffre d'affaires récurrent de l'année 2017 s'élève à 127,3 M€, contre 121,2 M€ en 2016, soit une hausse de 6,1 M€. Elle représente 71% du revenu.

En 2017, la prise de commandes est en hausse de 8,6% à 56,0 M€ contre 51,5 M€ en 2016. Le 4

trimestre affiche un niveau de booking élevé à 21,9 M€ (+25,5% par rapport à la même période de 2016).

Analyse des performances par segment :

Asset Management (T1 : 31,3 M€, +26,5% ; T2 : 30,0 M€, +23,2% ; T3 : 27,5 M€, +12,6% ; T4 : 29,9 M€, +16%)

En 2017, l'Asset Management ressort en croissance de 19,6% grâce aux contributions de Gravitas et de QRMO intégrées en cours d'année. Ces acquisitions apportent une nouvelle dynamique à l'offre logicielle de Linedata en y ajoutant une composante Services et Outsourcing particulièrement recherchée par le marché.

En Europe, l'industrie de la gestion d'actifs investit de manière importante dans les mises à jour réglementaires à l'image de la directive MiFID 2 mais pâtit de l'attentisme autour du Brexit. Plus globalement, les sociétés de gestion démarrent progressivement leur révolution digitale autour de trois thèmes majeurs : le big data, l'intelligence artificielle et la blockchain, sujets pour lesquels Linedata continue d'apporter à ses clients son expertise.

Lending & Leasing (T1 : 13,0 M€, -5,8% ; T2 : 13,5 M€, -16,2% ; T3 : 12,7 M€, -8,3% ; T4 : 15,7 M€, -0,1%)

La reprise de l'activité commerciale au 4

trimestre (booking en hausse de 22,4%) permet à Linedata d'infléchir la baisse du chiffre d'affaires du segment, et ce, malgré un effet de base négatif en Europe, lié à un niveau élevé de revenu de licences perpétuelles reconnu en 2016 sur les migrations de la base installée vers la nouvelle version de Linedata Ekip

. En Amérique du Nord, la Société a finalisé la nouvelle version V11.0 de son produit Linedata Capitalstream qui lui a permis la signature de nouveaux contrats.

A fin 2017, Linedata dispose désormais de deux solutions globales entièrement modulaires qui lui permettent une couverture fonctionnelle très large dans les domaines de l'origination du crédit, de la gestion administrative des encours et du fleet management.

Perspectives

En 2018, Linedata va finaliser les intégrations de Gravitas et de QRMO et accélérer la montée en puissance du grand projet AMP (Asset Management Platform), visant à offrir au marché une plateforme nouvelle et entièrement orientée vers l'expérience utilisateur et la transformation digitale. Une première version devrait être commercialisée d'ici la fin d'année.

Sur le segment Lending & Leasing, Linedata bénéficiera des retombées de sa nouvelle version de Linedata Capitalstream et de la poursuite des migrations clients sur Linedata Ekip

Fort de ces développements et d'une meilleure orientation de l'activité au 4

trimestre écoulé, Linedata affiche sa confiance pour poursuivre sa croissance en 2018.

Prochaine communication :

Résultats annuels 2017, le 13 février 2018, après Bourse.

