LINEDATA SERVICES :Des résultats annuels 2017 qui reflètent la politique d’investissements du Groupe

Des résultats annuels 2017

qui reflètent la politique d'investissements du Groupe

2016 2017 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 166,8 179,0 +7,3% EBITDA







% du CA

49,9









29,9% 43,5









24,3% -12,7% RESULTAT OPERATIONNEL







% du CA

39,1









23,4% 30,2









16,9% -22,8% RESULTAT NET







% du CA

23,6









14,1% 19,8









11,1% -16,1%



Chiffres arrondis et audités

Neuilly-sur-Seine, le 13 février 2018



–

Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce ses résultats annuels 2017 qui intègrent, comme attendu, les effets de l'accélération du plan « Linedata 2018 ».

Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€, soit une hausse de 7,3% par rapport à 2016. A données comparables, l'activité est en baisse de 5,2% par rapport à 2016.

Depuis le début de l'exercice 2017, le Groupe s'est engagé dans une transformation ambitieuse de son offre software. En parallèle, l'intégration des entités Gravitas et QRMO acquises dans l'année a généré des efforts d'investissements exceptionnels avec un impact non récurrent sur les résultats.

Conformément à son plan stratégique, Linedata a accéléré ses dépenses de R&D logicielle qui s'élèvent à 19,4 M€, en hausse de 11,6%. La progression des charges dans un contexte d'intégration des nouvelles structures et de transformation de l'offre de solutions vers davantage de services conduit le Groupe à générer un EBITDA de 43,5 M€ (24,3% du chiffre d'affaires).

Taux de Marge d'EBITDA 2016 2017 Asset Management 30,5% 23,5% Lending & Leasing 25,1% 24,5% Autres activités 58,4% 40,7%









Total 29,9% 24,3%

L'Asset Management affiche un chiffre d'affaires en nette progression de 19,6% grâce aux contributions positives de Derivation, Gravitas et QRMO à hauteur de 24 M€. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'établit en baisse de 1,9%, en raison de l'attentisme lié au Brexit. L'EBITDA du segment s'élève à 27,9 M€. La marge d'EBITDA ressort à 23,5%, en diminution par rapport à 2016 en raison notamment de la hausse des charges R&D et de celles liées aux acquisitions.

Le segment Lending & Leasing limite la baisse de son activité annuelle à 7,7% grâce à une fin d'année dynamique qui a permis au Groupe d'enregistrer une reprise de son activité commerciale avec notamment un booking en hausse de 22,4%. L'EBITDA atteint 13,5 M€, soit une marge de 24,5%, quasi-stable par rapport à 2016.

Analyse des résultats

Le résultat opérationnel ressort à 30,2 M€, en diminution de 22,8% par rapport à 2016. Il intègre la progression des dotations aux amortissements suite aux acquisitions réalisées en cours d'année ainsi que la hausse des dotations aux amortissements de la R&D capitalisée.

Le résultat financier s'élève à -7,9 M€ contre -3,2 M€ l'an passé en raison de l'impact négatif de l'effet de change euro/dollar sur les prêts et comptes courants inter-compagnies et de la hausse des intérêts sur la dette liée à la progression de l'encours moyen des financements.

Après prise en compte d'un impôt de 2,5 M€, en baisse sensible de 9,8 M€ liée à la réforme fiscale américaine et aux effets de change, le résultat net s'élève à 19,8 M€ contre 23,6 M€ en 2016.

Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 2,75 € en 2017 contre 3,27 € en 2016.

Analyse du bilan

Au 31 décembre, les capitaux propres s'établissent à 115,4 M€, en légère hausse de 0,5% par rapport à 2016. L'endettement net ressort à 77,7 M€ contre 39,7 M€ en 2016 en raison de l'endettement supplémentaire destiné à financer la croissance externe du Groupe.

Dividende

Un dividende de 1,35 € par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.

Perspectives

Linedata réaffirme sa confiance sur la poursuite de sa croissance en 2018.

Les synergies attendues avec Gravitas et QRMO, la montée en puissance de la nouvelle plateforme AMP (Asset Management Platform) et le déploiement de solutions modulaires et digitales sur le marché des crédits sont autant d'atouts qui permettront au Groupe de poursuivre avec succès son projet d'entreprise « Linedata 2018 ».

Prochaine communication :

Chiffre d'affaires du 1

er

trimestre 2018, le 26 avril 2018, après Bourse.









À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.





Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP





linedata.com

