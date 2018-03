Lithium Werks procède à l’acquisition de Valence Technologies, Inc.

AUSTIN, Texas, le 7 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Lithium Werks B.V. ( www.lithiumwerks.com ), un groupe en plein essor qui propose des batteries lithium-ion et des solutions d'électricité portables, a annoncé aujourd'hui avoir acquis la quasi-totalité des actifs de Valence Technologies, Inc. ( www.valence.com ), notamment son portefeuille de relations clients, ses sites de fabrication,

Lithium Werks B.V. et ses filiales implantées aux États-Unis, en Europe et en Chine entendent continuer à fournir les modules et le système BMS (système de contrôle des batteries d'accumulateurs) de qualité supérieure de Valence à une clientèle mondiale du secteur du stockage d'énergie. Ils prévoient également d'introduire de nouveaux facteurs de forme et de meilleurs

BMS,

en améliorant à la fois la densité énergétique et la densité de puissance et en étendant la fonctionnalité.

« Nous sommes ravis des nouvelles opportunités qu'offre l'arrivée de Valence pour élargir l'offre de produits Lithium Werks à nos clients », a indiqué T. Joseph Fisher III, PDG, président et co-fondateur de Lithium Werks. « Cette entreprise, très complémentaire de la nôtre, compte de nombreux talents, des technologies innovantes, des solutions de batterie au lithium d'envergure mondiale et une clientèle d'équipementiers d'origine de premier plan ».

« Forte de cette première acquisition, Lithium Werks va immédiatement profiter de la solide implantation de Valence à travers le monde entier », a déclaré Knut H. Nylaende, président et co-fondateur. M. Nylaende est le PDG de Xeilon AS, un groupe de capital-investissement norvégien spécialisé dans l'apport de capital de formation pour les entreprises qui présentent une solide équipe de direction doublée d'opportunités mondiales. Xeilon a piloté le financement de l'opération.

Depuis sa constitution en 1989, Valence Technologies, Inc. a été reconnue comme un chef de file mondial des cellules, modules et systèmes d'énergie évolutifs Lithium Fer Phosphate, qui offrent l'avantage de solutions énergétiques sûres, fiables et à la durée de vie prolongée. Valence a été la première à introduire des batteries de remplacement au plomb-acide qui affichaient une composition chimique Lithium Fer Phosphate, ce qui place Lithium Werks en capacité de supplanter les secteurs traditionnellement dominés par le plomb-acide tels que la manutention des matériaux, l'alimentation sans coupure et le stockage d'énergie stationnaire.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

M. Christian F. Ringvold M. Knut H. Nylaende Vice-président directeur – Stratégie d'entreprise Président Lithium Werks, Inc. Lithium Werks B.V. +1 (512) 527-2900 +47 47 00 00 00 cringvold@lithiumwerks.com

knut@moxie.no





