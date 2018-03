LotteCard utilise les autocollants sans contact de Gemalto pour les paiements et le transport en Corée du Sud

Le paiement EMV fusionne avec tous les téléphones mobiles









à LotteCard – un des principaux réseaux de cartes de crédit coréen. L'autocollant de taille miniature est trois fois plus petit qu'une carte bancaire standard et est conçu pour adhérer à la surface de tous les téléphones mobiles. Doté d'une plus grande antenne et d'une technologie de blindage avancée, l'autocollant offre les meilleures performances et réduit au minimum les interférences fréquentes au niveau des derniers smartphones. Il a été certifié par les associations de paiement internationales et fait partie de la gamme complète des produits portables Gemalto.

À l'aide de l'autocollant Lotte, les utilisateurs peuvent effectuer des paiements dans 35 000 magasins en Corée du Sud et apprécier le confort de payer leurs trajets de bus, métro ou taxi par simple effleurement de leur téléphone sur les terminaux. L'autocollant fait également office de carte de crédit pour les achats en ligne. Il peut être appliqué directement depuis le site Web de LotteCard ou par l'intermédiaire des grands magasins du groupe Lotte.

Le paiement sans contact est extrêmement populaire en Corée du Sud. Dans un récent sondage1 mené auprès de 2 500 foyers, 31,8 % des personnes interrogées ont bénéficié de tels services. Le même rapport indique également que 19,9 % d'entre elles utilisent leurs téléphones pour payer les transports en commun. D'ailleurs, ABI prévoit que l'ensemble des terminaux de paiement coréens sera sans contact d'ici 2019, du fait notamment de la prolifération croissante des cartes sans contact







.

«

Avec ses cinq designs tendance, l'autocollant Lotte est une alternative amusante et pratique pour les utilisateurs qui se rendent au travail et paient leurs dépenses quotidiennes

», a déclaré Kim Byung-jun, Responsable de l'équipe de Smart Business de Lotte. «

La réaction du marché a été prodigieuse avec près de 300 000 cartes émises depuis le lancement en avril. »

« LotteCard mise sur l'innovation et la carte autocollante s'est avérée être un moyen efficace permettant à l'entreprise de proposer rapidement le paiement mobile sans contact à ses utilisateurs »

, a expliqué Suzanne Tong-Li, Présidente Chine et Corée de Gemalto.

