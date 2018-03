MATRIX ICO recueille 13 227,5 ETH pour 50 millions de tokens

HONG KONG, le 6 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – « Nous rendons les contrats intelligents accessibles à tout le monde », a déclaré Steve Deng, responsable scientifique en chef de l'IA de MATRIX lors d'une conférence BlockChain qui s'est tenue à Hong Kong le 16 janvier, un jour seulement avant que MATRIX ait annoncé qu'ICO a terminé avec un succès complet en recueillant 13 227,5 ETH.

Lancée officiellement en septembre 2016, la start-up BlockChain est à la recherche d'une valeur marchande de 360 millions d'USD et vise à se placer parmi les 100 meilleures crypto-monnaies mondiales. Les investisseurs sont, de toute évidence attirés et gagnent en confiance.

Lorsque Deng a remporté le 1

er

prix du concours mondial de haut niveau de l'IA Pascal et COCO avec son équipe, le professeur Tsinghua ne s'attendait pas à la manière dont l'intelligence artificielle façonnera l'avenir de la BlockChain comme il le fait maintenant. Son équipe se concentre sur l'algorithme bayésien basé sur l'apprentissage approfondi ; il a été chercheur principal pour de nombreux projets de recherche au niveau national. À présent, il est en charge de la conception de l'algorithme d'apprentissage machine pour MATRIX.

Avec la fusion de la BlockChain et de la technologie IA, MATRIX a développé une solution de crypto-monnaie BlockChain 3.0 révolutionnaire qui augmente considérablement la vitesse des transactions, permet aux utilisateurs de bénéficier de la technologie NLP (Natural Language Processing), améliore la sécurité dans le cadre de contrats intelligents et utilise une activité de

mining

à valeur universelle.

« Le

mining

du BitCoin consomme 17 % de la puissance de calcul globale ; c'est un gaspillage pour l'humanité quant au calcul de hachage ». L'équipe MATRIX est apparemment prête à défier le statu quo. L'équipe, y compris des experts leaders tels que Bill Li (Architecte en chef de réseau), Ethan Tian (Ingénieur R.et D. principal), Tim Shi (« Chief Chip Scientist [Responsable scientifique en chef, Puces] »), invente un nouveau système de

mining

bayésien dont les activités soutiennent les diagnostics médicaux, la modélisation de financements complexes, la reconnaissance du comportement et tous les autres cas non crypto qui nécessitent une puissance de calcul massive.

Owen Tao, PDG de MATRIX, titulaire de deux diplômes de physique et d'économie de l'Université de Pékin, a mentionné lors de la même conférence que MATRIX est un écosystème open source et qu'il existe une feuille de route claire pour l'avenir. « Les infrastructures et la chaîne privée seront prêtes en septembre 2018 ; les installations de

mining

et les applications Big Data seront prêtes en mars 2020 », a-t-il déclaré. « Les secteurs tels que le crédit, la médecine, l'énergie, la ville intelligente et les finances seront considérablement touchés ».

MATRIX ICO, les faits :

MATRIX ICO a pris fin à 3:07:02, le 17 janvier (UTC).

Au total, 13 227,5 ETH sont vendus via 212 transactions.

MATRIX-ICO Coin Investor (Investisseurs pièces) : 3 888 transactions

MATRIX-ICO – Données utilisateur : Utilisateurs enregistrés : 69 543 ; Utilisateurs actifs : 60 924; Utilisateurs KYC : 22 926

À propos de Matrix

Conçue pour être la blockchain de la nouvelle génération, MATRIX exploite les dernières techniques d'intelligence artificielle (IA) pour révolutionner le paysage de la crypto-monnaie. MATRIX se différencie des blockchains (chaîne de blocs) précédentes en proposant des technologies révolutionnaires dans la construction de réseaux de blockchains autonomes et auto-optimisables activés par l'IA, qui offrent une collaboration multi-chaîne et un découplage des blocs de données et de contrôle.

