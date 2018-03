Melexis gagne un procès pour violation de brevet lancé par ams AG

Déclaration intermédiaire par le Conseil d'administration





Ypres, Belgique – le 20 décembre, 2017, 17h45 CET

Aujourd'hui, la Haute Cour Régionale de Düsseldorf a rendu une décision dans un procès pour violation de brevet déposé par ams AG concernant le brevet EP 0 916 074 B1. La Cour a statué en faveur de Melexis en rejetant la plainte d'ams AG.









Cette décision fait suite à un long processus judiciaire qui a débuté en 2009 lorsqu'ams AG a intenté un procès pour violation de brevet contre Melexis pour une version spécifique d'un capteur angulaire. La décision d'aujourd'hui démontre que le produit contesté résulte du savoir-faire et de la technologie exclusive de Melexis.









Nous sommes heureux de mettre ce processus judiciaire derrière nous et continuons à être des pionniers dans les technologies de pointe et innovantes pour les marchés automobiles et adjacents.

