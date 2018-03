Melexis Q4 and FY 2017 résultats – Une forte croissance, des perspectives fortes

Déclaration intermédiaire par le Conseil d'administration





Ypres, Belgique – le 7 février, 2018, 07.00 H. CET

Pour l'exercice 2017

, le chiffre d'affaires a atteint 511.7 millions d'euros, soit une hausse de 12% par rapport à l'exercice précédent.





L'évolution du taux de change EUR/USD n'a eu aucun impact par rapport à 2016.





La marge brute s'est chiffrée à 235.4 millions d'euros, soit une hausse de 13% par rapport à 2016.





Les dépenses de R&D représentaient 13.6% du chiffre d'affaires. La part des charges administratives a été à 4.7% du chiffre d'affaires et les charges commerciales représentaient 2.3%. Le résultat d'exploitation a atteint 132.6 millions d'euros, soit une hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent.





Le résultat net a été 111.0 millions d'euros, soit 2.75 euros par action, une hausse de 15% par rapport à 96.3 millions d'euros ou 2.38 euros par action en 2016.

Pour le quatrième trimestre de 2017

, le chiffre d'affaires a atteint 132.7 millions d'euros, soit une hausse de 11% par rapport au même trimestre de l'année dernière et une hausse de 4% par rapport au trimestre précédent.





L'évolution du taux de change EUR/USD a eu un impact négatif de 4% par rapport au même trimestre de l'année dernière et un impact négatif de 1% par rapport au trimestre précédent.





La marge brute s'est chiffrée à 61.1 millions d'euros, soit une hausse de 11% par rapport au même trimestre de l'année dernière et une hausse de 5% par rapport au trimestre précédent.





Par rapport au chiffre d'affaires, les dépenses de R&D représentaient 13.5% et les charges administratives s'établissent à 4.8%. Les charges commerciales représentaient 2.4% du chiffre d'affaires.





Le résultat d'exploitation a atteint 36.0 millions d'euros, une hausse de 22% par rapport au même trimestre de l'année dernière et une hausse de 12% par rapport au trimestre précédent.





Le résultat net a été 26.6 millions d'euros ou 0.66 euro par action, une hausse de 6% par rapport aux 25.1 millions d'euros ou 0.62 euro par action au quatrième trimestre de 2016 et une baisse de 5% par rapport au trimestre précédent.

Dividende





Le Conseil d'administration a approuvé le 2 février 2018 de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires de payer sur le résultat de 2017 un dividende total de 2.10 euros brut par action. Ce montant comprend un acompte sur dividende de 1.30 euros par action qui a été payé en octobre 2017 et un dividende final de 0.80 euro par action qui sera payable après l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires. Les actions de Melexis commenceront à être traitées ex-coupon le 24 avril 2018 (ouverture du marché). La date d'enregistrement est le 25 avril 2018 (clôture du marché) et le dividende sera payé à partir du 26 avril 2018.

Perspectives





Melexis prévoit que le chiffre d'affaires au premier trimestre de 2018 sera autour de 140 millions d'euros. En tenant compte d'un taux de change EUR/USD de 1.23, sur 2018 la croissance du chiffre d'affaires est prévue entre 12% et 15%, avec une marge bénéficiaire brute autour de 45% et une marge d'exploitation autour de 25%.

Commentaire de business – Françoise Chombar, CEO:





''Melexis a le plaisir d'annoncer d'excellents résultats pour 2017, conformes notre guidance précédente et ce malgré des turbulences plus fortes que prévues sur les taux de change en fin d'année. Selon les dernières données du marché

(1)

, la croissance des ventes de Melexis en 2017, comme en 2016, est deux fois supérieure à celle du marché. Grâce à cette croissance soutenue et solide, nous sommes très fiers d'annoncer que chaque nouvelle voiture dans le monde contient en moyenne 10 puces de Melexis.





Notre croissance en 2017 a été bien répartie: la grande majorité des lignes de produits de Melexis y ont contribué avec une croissance des ventes à deux chiffres.





L'expertise de Melexis réside dans le développement de capteurs et de drivers pour applications automobiles, riches en fonctionnalités et dotés d'une excellente intégration, d'une grande résistance et d'une précision élevée. Elle répond aux exigences croissantes des clients dues à la tendance vers l'électrification, la conduite assistée et la différenciation de l'habitacle de la voiture. Nos lignes de produits de capteurs magnétiques et de drivers continuent d'en bénéficier. Ces tendances du marché offrent également de nouvelles applications et de nouvelles fonctionnalités, telles que la gestion thermique des véhicules hybrides et électriques. De plus, nos lignes de produits de capteurs de courant et de pression ont réalisé des performances supérieures à la moyenne. Notre portefeuille de produits d'éclairage ambiant et nos capteurs ''Time of Flight'' 3D permettent en outre d'améliorer l'expérience utilisateur dans les voitures.





Dans les marchés adjacents, nous soulignons une performance solide en 2017 de nos produits FIR (Far Infrared), destinés aux applications dans les appareils intelligents et les systèmes HVAC intelligents.





C'est avec confiance que nous annonçons nos perspectives pour 2018. Les moteurs de croissance de nos produits se renforcent, la confiance de nos clients et l'évolution des commandes restent solides.





Melexis continue d'investir dans les ressources humaines, les infrastructures et l'innovation. Aujourd'hui

(2),

nous avons annoncé un plan d'investissement visant à agrandir nos installations à Sofia, en Bulgarie, et à mettre en place une installation de tests à Corbeil-Essonnes, en France. Ces investissements nous permettent de soutenir une croissance continue.





Les ventes aux clients automobiles représentent 89% du chiffre d'affaires, tant au quatrième trimestre que sur l'ensemble de l'exercice 2017. La part des ventes de produits standard (ASSP) s'élève à 63% des ventes totales du dernier trimestre de 2017 et 62% des ventes totales de l'année 2017.''

Commentaire financier – Karen Van Griensven, CFO :





''Malgré des turbulences au niveau des taux de change en 2018, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 12 et 15%, tandis que les prévisions de marge bénéficiaire restent similaires à celles de l'année dernière. À taux de change constant par rapport à 2017, les prévisions de croissance du chiffre d'affaires aurait été comprises entre 16 et 19%.''

(1)

Source: Strategy Analytics, jan 2018





(2)



Melexis étend son implantation en Europe pour accompagner et accélérer sa croissance internationale



Le commissaire PwC Bedrijfsrevisoren bcvba a confirmé que ses travaux de contrôle, qui sont en grande partie achevés, n'ont révélé aucun ajustement majeur à apporter aux données comptables mentionnées dans le présent communiqué de presse.

Calendrier financier

Assemblée annuelle des actionnaires : le 20 avril 2018

Publication des résultats du T1 de 2018 : le 20 avril 2018

Date du paiement du dividende : le 26 avril 2018 (ex coupon le 24 avril 2018)

Publication des résultats du T2/S1 de 2018 : le 1 août 2018

Publication des résultats du T3 de 2018 : le 24 octobre 2018

Publication des résultats de l'EF 2018: le 6 février 2019

