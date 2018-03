Mise à disposition de la note d’information et des informations relatives à Perfect Commerce S.A.

COMMUNIQUE DU 21 FEVRIER 2018 OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE visant les actions de Hubwoo S.A. initiée par Perfect Commerce S.A. une société du groupe Proactis présentée par Banque Delubac & Cie Communiqué de mise à disposition de la note d'information et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Perfect Commerce S.A.

COMMUNIQUE DU 21 FEVRIER 2018

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

visant les actions de

Hubwoo S.A.

initiée par

Perfect Commerce S.A.

une société du groupe

Proactis

présentée par

Banque Delubac & Cie

Communiqué de mise à disposition de la note d'information et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Perfect Commerce S.A.

Prix de l'Offre

: 0,20 euro par action Hubwoo









Calendrier de l'Offre

: du 22 février au 7 mars 2018 inclus





AMF









Le présent communiqué est établi et diffusé par Perfect Commerce S.A. en application des dispositions de l'article 231-27 2° et de l'article 231-28 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' «

AMF

»).

En application de l'article L. 621-8 du Code Monétaire et Financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 20 février 2018 sur l'offre publique simplifiée, apposé le visa n°18-048 en date du même jour sur la note d'information établie par Perfect Commerce S.A. relative à l'offre publique simplifiée visant les actions Hubwoo (l' «

Offre

»).

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Perfect Commerce S.A., ont été déposées auprès de l'AMF le 21 février 2018 et mises à disposition du public ce jour.

Ces informations ainsi que la note d'information visée par l'AMF sont disponibles sur les sites Internet respectifs de l'AMF (

www.amf-france.org

) et de Perfect Commerce (

www.perfect.com/fr/

) et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de

Banque Delubac & Cie

(10, rue Roquépine – 75008 Paris).

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

* * *

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement.





Il ne constitue pas une offre d'acquérir des titres.

* * *



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: PERFECT COMMERCE S.A. via GlobeNewswire





HUG#2170440