NEURONES : 2017 : résultat opérationnel de 9,3% et résultat net de 6,5%

COMMUNIQUÉ





Rubrique : Résultats annuels 2017





Nanterre, le 7 mars 2018 (après Bourse)

2017 : résultat opérationnel de 9,3%





et résultat net de 6,5%

Comptes au 31 décembre (audités et en M€) 2016 2017 Chiffre d'affaires 446,8 485 Résultat opérationnel d'activité (

1

) 43,5 (9,7%) 46,4 (9,6%) Résultat opérationnel 42,5 (9,5%) 44,9 (9,3%) Produits financiers nets 2,4 2,9 Impôt sur les résultats (15,9) (16,2) Résultat net 29 (6,5%) 31,6 (6,5%) – dont part du groupe 25,2 27,3 Cash-flow libre (

2

) 16,8 17,3 Trésorerie (nette d'endettement) 138,6 153,1 Effectif fin d'exercice (

3

) 5 044 5 028

(

1

) avant coût des actions gratuites et dépréciation d'actifs





(

2

) flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements industriels nets





(

3

) à périmètre constant (avant cessions), l'effectif aurait été de 5 200 personnes (au 31 décembre 2017)

Réalisations

Dans un marché porteur et malgré de fortes tensions en matière de recrutement, le chiffre d'affaires audité progresse de + 8,6% (et de 9,5% en croissance organique), soit trois fois plus vite que le marché.

Le taux de résultat opérationnel (9,3% du CA) et de résultat net (6,5% du CA) sont parmi les plus élevés du secteur.

Malgré l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement, la trésorerie nette progresse de 14,5 M€ pour s'établir à 153,1 M€ au 31 décembre.

Perspectives

Les prévisions 2018 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre d'affaires du 1

er

trimestre (9 mai après Bourse).

A propos de NEURONES





Avec plus de 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation numérique et d'infogérance de leur système d'information.

Euronext Paris (compartiment B – NRO) – Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

Relations Presse

:





Florence Gillier Communication





Sabine GROSDIDIER





Tél. : 01 41 18 85 55





sabineg@fgcom.fr









NEURONES





Matthieu VAUTIER





Tél. : 01 41 37 41 37





rp@neurones.net Relations Investisseurs

:





NEURONES





Paul-César BONNEL





Tél. : 01 41 37 41 37





investisseurs@neurones.net



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: NEURONES via GlobeNewswire





HUG#2174443