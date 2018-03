NEURONES : Croissance organique de + 9,5% en 2017

COMMUNIQUÉ





Nanterre, le 7 février 2018

Croissance organique de + 9,5% en 2017

Réalisations

Dans un environnement toujours aussi porteur, tiré par la transformation digitale (mobilité, objets connectés, big data et analytics, cybersécurité, cloud.), la croissance du chiffre d'affaires s'est élevée à + 9,5% à périmètre constant (+ 8,6% au global, compte-tenu des cessions intervenues en cours d'année).

A 485 M€, l'objectif de chiffre d'affaires a été dépassé, malgré les très fortes tensions en matière de recrutement.

Le résultat opérationnel (*), conforme aux prévisions, s'établit à 44,9 M€, soit 9,3% du chiffre d'affaires (à comparer à 9,3% en 2015 et 9,5% en 2016).

Les recrutements nets ont permis de contrebalancer l'effet des variations de périmètre (5 028 collaborateurs en fin d'année).

En augmentation de 14,5 M€ sur l'exercice, la trésorerie nette était de 153,1 M€ à la clôture.

Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 7 mars 2018 après Bourse.

(*) en cours d'audit et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.

Perspectives

Les prévisions 2018 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre d'affaires du 1

er

trimestre.

A propos de NEURONES

Avec plus de 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation numérique et d'infogérance de leur système d'information.

Euronext Paris (compartiment B – NRO) – Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

