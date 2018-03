Nouveaux recrutements pour ABAS France en 2018

abas France, éditeur de solutions ERP à destination des professionnels de l'industrie, annonce une campagne de recrutement en 2018 et souhaite intégrer 10 nouveaux collaborateurs au sein de ses équipes. Cette nouvelle annonce s'inscrit dans le cadre du fort développement des activités de l'éditeur qui a réalisé plus de 17,5 % de croissance en 2017.

Le groupe abas réunit aujourd'hui plus de 1100 experts dans vingt-huit pays et a déployé son offre chez plus de 3600 clients. Ce positionnement d'industriel permet à abas France de bénéficier d'un réel rayonnement sur son marché et de proposer un cadre de travail unique dans une structure internationale en forte croissance où les valeurs d'excellence, d'agilité et de performance sont centrales.

En 2018, abas France souhaite s'entourer de nouveaux experts qui viendront rejoindre ses collaborateurs répartis sur deux sites: Lyon et Strasbourg. abas France va fortement investir pour renforcer ses équipes et créer des conditions de travail toujours plus attractives.

Présentation des principaux postes ouverts en 2018 :





Chefs de projet ERP – Lyo







Développeurs ERP – Lyon & Strasbourg





Développeurs APPS – Lyon & Strasbourg





Expert BI – Lyon

Pierre Baudoin, Directeur général d'ABAS France « La très forte croissance de nos activités en 2017 nous permet de franchir une étape significative et de lancer une campagne de recrutement soutenue pour répondre aux différents projets que nous avons remportés et remporterons. Nous souhaitons recruter des experts techniques qui connaissent le métier de l'industrie et qui souhaitent déployer des projets à forte valeur ajoutée. ABAS France offre toutes les garanties pour évoluer dans un cadre professionnel et agile et permet d'accéder rapidement à des postes de management. »



