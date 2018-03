Communiqué de presse Oledcomm et WISeKey Paris et Barcelone, le 28 février 2018 Oledcomm et WISeKey lancent MyLiFiPro : une connexion internet par la lumière de lampes LED ultra sécurisée pour les professionnels L'Internet sans fil enfin inviolable ? ZOUG, Genève, Suisse – le 1 er Mars 2018 – WISeKey International Holding Ltd ( WISeKey ) (SIX : WIHN),

Paris et Barcelone, le 28 février 2018

Oledcomm et WISeKey lancent MyLiFiPro : une connexion internet par la lumière de lampes LED ultra sécurisée pour les professionnels

L'Internet sans fil enfin inviolable ?











ZOUG, Genève, Suisse – le



1

er

Mars 2018



–

WISeKey International Holding Ltd

(

WISeKey

)

(SIX : WIHN), société suisse de cybersécurité et IoT.

Pour sécuriser les échanges des entreprises, Oledcomm, le spécialiste du LiFi, choisit WISeKey comme partenaire stratégique de Cybersecurité pour sécuriser les communications et assurer la sécurité des ecosystèmes dans lesquels ses lampes MyLiFiPro seront déployées. Destinée aux professionnels, MyLiFiPro d'Oledcomm fournit une connexion internet ultra rapide, sans onde radio et ultra-sécurisée, notamment grâce à la technologie WISeKey. WISeKey, spécialiste de la cybersécurité propose un encodage sophistiqué et infaillible. Les professionnels peuvent enfin bénéficier de la fluidité du sans fil couplée à la performance de réseaux filaires.

Le LiFi (Light Fidelity) est une nouvelle technologie permettant de connecter des appareils mobiles entre eux en utilisant des lumières LED. Le LiFi transmet les données en modulant les signaux lumineux à partir d'une ampoule à LED, processus invisible à l'oeil nu. Les signaux lumineux sont reçus et convertis en données grâce à un dongle connecté à l'appareil. Intégrant cette technologie,

la lampe MyLiFiPro d'Oledcomm est le premier produit professionnel qui offre une connexion internet par la lumière inviolable et un niveau de sécurité inégalé

.

WISeKey propose la plateforme la plus sécurisée qui soit, grâce à une platformede sécurité IoT vertical intégrant des semiconducteurs « VaulTIC » (puce hautement sécurisée équipées de certificats numériques) l'outil logiciel sécurisant complet (one-stop-shop) avec une interface simple à utiliser et une API facilement integrable gérant les cycle de vie des devices et leurs certificats numériques. Simple à mettre en oeuvre, le système IoT WISeKey offre des solutions sûres, même lorsque les objets connectés se trouve dans un environnement non sécurisé, notamment lors de la production ou sur le terrain.

"

Alors que la connexion est permanente, les entreprises et les professionnels sont confrontés aux problèmes de sécurité et de confidentialité grandissants.

declare Benjamin Azoulay, CEO d'Oledcomm. "

Nous sommes donc très heureux de travailler avec WISeKey et de bénéficier de leur experience en cybersécurité IoT pour sécuriser la connexion de MyLiFiPro. Les entreprises peuvent ainsi continuer à profiter d'une connexion sans fil en bénéficiant d'un niveau de sécurité sans précédent ».

«

Le Lifi est une découverte technologique véritablement enthousiasmante qui promet un nouvel avenir aux communications mondiales et libère un potentiel incryoable pour les entrepreneurs. Chez WISeKey, avons pour ambition de définir les nouveaux standards fournissant aux connexions et aux échanges une sécurité optimale, à 360°. Travailler avec des partenaires aussi pointus technologiquement qu'Oledcomm, est un vrai challenge et une motivation supplémentaire pour développer des solutions innovantes, efficaces et inviolables »,

explique Carlos Moreira, CEO de WISeKey.

L'offre MyLiFiPro sera disponible dès le mois de juillet et de nouvelles fonctionnalités seront proposées. Prix sur demande.

Qu'est-ce que le LiFi? Imaginez un monde où chacune des millions d'ampoules actuellement utilisée est un hotspot sans fil offrant une connectivité à une vitesse incompadrable à celle du wifi. Inventée par Suat Topsu en 2005, la technologie LiFi pour "Light Fidelity" est une nouvelle méthode pour connecter sans fil des appareils mobiles et autres devices connectés grâce aux lampes LED. Oledcomm utilise une ampoule permettant le LiFi pour transmettre des données jusqu'à 23 MB par seconde (MBps, les tests en laboratoire ont démontré une vitesse théorique de 224 gigabit par seconde, ce qui permettrait de télécharger un film haute definition en quelques secondes.

Le remplacement progressif des 14 milliards de points lumineux dans le monde par des LEDs fait du Lifi un candidat sérieux pour devenir le réseau de communication de troisième generation (après le réseau électrique et le réseau radio), et le plus dense, potentiellement.

Cette technologie, dans sa première version, est devenue en 2011 un standard international pour la communication sans fil, d'après le Comité International de la Standardisation des Télécommunications.

Oledcomm sera présent au MWC du 26 février au 1er mars

Stand 8.0F45 dans le hall 8

A propos d'Oledcomm

Oledcomm est une société française, leader mondial des solutions d'échanges de données par la lumière (LiFi). Fondée en 2012 par le professeur Suat Topsu, co-inventeur de la technologie LiFi, qui en assure la présidence, la société est aujourd'hui dirigée par Benjamin Azoulay précurseur de la lumière intelligente avec le succès de la Philipps Hue qu'il a lancée, et emploie 30 personnes. Basée en Ile-de-France (Vélizy-Villacoublay,) et à Léon (Mexique), Oledcomm conçoit des solutions complètes d'exploitation du LiFi, notamment des microcontrôleurs (modem), des photorécepteurs LiFi (dongles et bridges) et des plateformes logicielles.





Oledcomm a déposé plus de 19 brevets (accompagné par France Brevet). Oledcomm compte des partenaires de renom : EDF, Legrand, Bouygues, Orange.





Oledcomm a reçu le prix de « l'entreprise innovante » du Ministère de la Recherche et de l'Industrie en 2012. En 2013, le LiFi est testé dans le TGV par la SNCF, et dans des bureaux de Thalès. C'est également l'année où EDF choisit Oledcomm pour un premier projet de Smart City.





Le marché potentiel du LiFi est énorme : 14 milliards de points de lumière dans le monde pourraient devenir un réseau de communication puissant et sûr.

www.oledcomm.com





Visuels à télécharger

ici

Contacts presse Oledcomm





Jean-François Kitten jf@licencek.com +33 (0)6 11 29 30 28

Stéphanie Moy:

s.moy@licencek.com

+33(0)6 62 65 86 84

Ilinca Spita:

i.spita@licencek.com

+33(0)6 64 75 12 98 (EN)

A propos de WISeKey:

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) est une entreprise leader en cybersécuruté déployant des écosystèmes d'identité digitale à grande échelle grâce à un process breveté. Le Root of Trust ("RoT") basé en Suisse cryptographique fournit une identification et une authentification sécurisée, aussi bien dans les environnements physiques que virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence Artificielle. Le RoT de WiseKey sert de trust anchor pour assurer l'intégrité des transactions en ligne parmi les objets et entre les objets et les personnes. Pour plus d'informations :

www.wisekey.com

Contact presse WISeKey : Carlos Moreira +41 22 594 3000

info@wisekey.com



