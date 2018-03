PaperCut publie la version 18.0 avec salle d’impression et des capacités Fab Lab

L'éducation, les services professionnels et les clients commerciaux peuvent désormais gérer les capacités de production spécialisées et d'impression 3D dans une seule solution facile d'utilisation MELBOURNE, Australie, le 14 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – PaperCut , société mondiale de génie logiciel, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de son logiciel PaperCut MF v18.0 regroupant l'impression

MELBOURNE, Australie, le 14 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) –

PaperCut

, société mondiale de génie logiciel, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de son

logiciel PaperCut MF v18.0

regroupant l'impression de production spécialisée et l'impression 3D sous une solution logicielle simple d'utilisation. Les administrateurs et les opérateurs peuvent gérer facilement tous les travaux spécialisés, tout en profitant des fonctions performantes de gestion des coûts, de sécurité et d'identification des utilisateurs de PaperCut grâce à la nouvelle fonctionnalité

Job Ticketing

.

La mise à jour relie les salles d'impression internes et les fab labs (laboratoires de fabrication) des établissements d'enseignement, organismes juridiques, autorités locales, organisations commerciales et hôpitaux au système de gestion d'impression de PaperCut. La fonction Job Ticketing permet aux opérateurs d'accepter des travaux de spécialité et d'impression 3D, tels que la découpe au laser et la production de prototypes, mais également de les suivre tout au long du processus de production tout en communiquant le statut à l'utilisateur demandeur.

« Jusqu'à présent, le manque de connexion entre les solutions d'impression générales et spécialisées de nos clients – telles que les salles d'impression et les laboratoires de fabrication 3D – représentait un fardeau qui leur coûtait du temps et de l'argent », explique Chris Dance, cofondateur et PDG de PaperCut. « Pour résoudre ces problèmes, nous avons créé une solution simple qui améliorera leurs contrôles d'impression spécialisée mais aussi leurs options de sécurité et de paiement ».

Étant donné que cette fonctionnalité se trouve sous le même logiciel que les individus utilisent pour gérer l'impression générale de bureau, les utilisateurs n'ont pas besoin de créer un profil distinct ou de se ré-authentifier pour soumettre une demande d'impression, suivre sa progression et signaler des questions ou des modifications de dernière minute. Cela permet aux opérateurs de passer moins de temps à gérer les processus, qui sont souvent manuels et chronophages, et de consacrer plus de temps à l'adoption de leurs services et à la fourniture de produits de haute qualité à leurs clients.

Auparavant, les organisations qui avaient besoin d'impressions spécialisées manquaient d'options à prix abordable ou efficaces, ou les deux, pour effectuer et gérer des tâches. Les entreprises devraient soit recourir à des méthodes manuelles fastidieuses de suivi et de gestion, soit acheter des solutions logicielles coûteuses dont la portée est limitée.

« Le besoin de production d'impression spécialisée ne fait qu'augmenter pour les organisations, en particulier pour les universités », commente Andy Slawetsky, Président d'Industry Analysts, Inc. « Ce marché existait à peine il y a cinq ans. Depuis lors, il y a eu une augmentation rapide de la demande, ce qui a entraîné un grand besoin non satisfait de travaux d'impression spécialisés à gérer et à suivre de façon unifiée ».

En plus de l'intégration accrue et de l'efficacité du flux de travail, la version v18.0 :

réduit le besoin d'acheter des progiciels supplémentaires pour la salle d'impression ;

prend en charge tous les formats de document et les polices sur les appareils personnels, professionnels et mobiles des clients ;

exploite les autorisations d'utilisateur et l'environnement comptable existants des clients, facturant un travail à tout moment directement sur leur compte ;

permet aux utilisateurs finaux de soumettre une salle d'impression ou un travail 3D via l'interface Web simplifiée ;

construit une « touche personnelle » dans la salle d'impression technologique que les clients apprécient, permettant une communication directe opérateur-client et des mises à jour cohérentes sur la progression de la commande.

Suivant la véritable approche neutre de PaperCut, les solutions intégrées et les mises à jour supplémentaires de PaperCut MF v18.0 ont été réalisées sur une large gamme de périphériques MFD, garantissant ainsi que la plateforme reste opérationnelle en même temps que les progrès du fabricant. Pour de plus amples de détails sur l'interopérabilité et les spécifications du produit, veuillez consulter les notes de version, accessibles

ici

.

Disponibilité

PaperCut MF v18.0 est désormais disponible pour les clients et partenaires existants et futurs. Le prix est autorisé par salle d'impression en tant que produit standard unique, les clients commerciaux et éducatifs ayant accès à un prix unique exclusivement en tant que caractéristique de PaperCut.

À propos du logiciel PaperCut





Partout dans le monde, les postes de travail se débattent avec les coûts d'impression et la complexité de la gestion de l'impression. PaperCut résout ces problèmes, un poste de travail à la fois. Depuis 1998, PaperCut a aidé 50 millions d'utilisateurs dans 175 pays à économiser des billions de pages de papier. Avec PaperCut dans leur environnement d'impression, les responsables informatiques résolvent leurs problèmes d'impression persistants une fois pour toutes. Comment ? Ses deux solutions logicielles, PaperCut MF et PaperCut NG, sont neutres pour les plateformes et les fournisseurs. Cela signifie qu'elles fonctionnent avec n'importe quelle imprimante et n'importe quel système d'exploitation. De plus, les deux solutions sont dotées d'une technologie révolutionnaire, telle que l'impression de mobilité, la commande d'impression sécurisée et de nombreux outils de création de rapports. Les entreprises de toutes formes, tailles et industries bénéficient des économies de contrôle, de sécurité, financières et environnementales pour lesquelles le logiciel PaperCut a été conçu. Pour en savoir plus, consulter

www.papercut.com

.

Contact presse





Morgann Dulle





10Fold Communications pour PaperCut





papercut@10fold.com





+1 (479) 586-1377



