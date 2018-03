PHARMAGEST INTERACTIVE : croissance externe en Italie

Villers-lès-Nancy, le 08 mars 2018 – 18h30 (CET) Communiqué de presse Le Groupe Pharmagest s'implante en Italie par croissance externe Le Groupe Pharmagest poursuit son déploiement en Europe et s'implante en Italie. Acquisition majoritaire à hauteur de 60% du capital de MACROSOFT Holding Leader italien de l'équipement informatique et de services à destination des grossistes-répartiteurs

Villers-lès-Nancy, le 08 mars 2018 – 18h30 (CET)

Communiqué de presse

Le Groupe Pharmagest s'implante en Italie





par croissance externe

Le Groupe Pharmagest poursuit son déploiement en Europe et s'implante en Italie.

Acquisition majoritaire à hauteur de 60% du capital de MACROSOFT Holding

Leader italien de l'équipement informatique et de services à destination des grossistes-répartiteurs en pharmacie

Macrosoft vient de lancer une offre logicielle innovante destinée aux officines italiennes.

Création de Pharmagest Italia

, qui devient filiale de la Division Pharmacie Europe

Objectif :

équiper 20% du marché italien des officines d'ici 5 ans

.

Une opération qui s'inscrit dans la stratégie du Groupe de proposer un écosystème global dédié au niveau européen

MACROSOFT : leader de l'informatisation des grossistes-répartiteurs pharmaceutiques en Italie





Créée en 1985, Macrosoft est implantée sur 3 sites : Macerata (environs d'Ancône – Est de l'Italie), Bologne (Nord de l'Italie) et Anagni (environs de Rome). Macrosoft est le

leader italien de l'équipement informatique et de services

à destination des grossistes-répartiteurs en pharmacie. La société a notamment développé un protocole de communication spécifique entre les officines et les grossistes-répartiteurs, devenu la norme pour l'ensemble des sociétés de logiciels présentes sur le marché en Italie. Le pays compte une cinquantaine de grossistes-répartiteurs et Macrosoft détient à ce jour plus de 50% de parts de ce marché.





Macrosoft emploie 40 personnes en Italie et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 5,2 M€ pour un Résultat Courant Avant Impôts de 1 M€. Elle dispose d'une trésorerie de 10 M€.

SOPHIA : un logiciel de gestion de l'officine performant et innovant





Afin de pouvoir être totalement intégré et de pouvoir assurer un service global, Macrosoft a tout récemment décidé de décliner son offre auprès des pharmaciens au travers d'un logiciel de gestion d'officine innovant : Sophia. Cette intégration directement dans le logiciel du pharmacien permet à Macrosoft de créer une offre totalement inédite en Italie et adaptée à la configuration du marché transalpin.

PHARMAGEST ITALIA : à la conquête des officines italiennes





Afin de développer cette offre à travers toute l'Italie, Macrosoft a décidé de s'adosser au Groupe Pharmagest.





La nouvelle entité, filiale de la division Pharmacie Europe, s'appellera Pharmagest Italia.





Denis Supplisson, Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest, en charge de la division Pharmacie Europe, supervisera Pharmagest Italia. Mario Mariani actuel PDG de Macrosoft, conserve la direction générale. La composition du Conseil d'Administration de Pharmagest Italia est ainsi la suivante :





Président Directeur général : Mario Mariani





Administrateur : Thierry Chapusot





Administrateur : Dominique Pautrat





Administrateur : Denis Supplisson





Administrateur : Roberto Mariani

Le Groupe Pharmagest apportera son expertise et son expérience dans la commercialisation de solutions informatiques en pharmacies, et accompagnera Pharmagest Italia dans la création d'un réseau d'agences capable de s'adapter à la scalabitilé de son modèle économique.

Une vision commune du patient au centre du système de Santé





Le Groupe Pharmagest et Macrosoft partagent la même vision : celle d'une

solution patient centrée

. Cette vision correspond à un besoin naissant des pharmacies italiennes qui vont devoir recentrer leur activité autour du patient en complétant leur expertise d'une gamme étendue de services périphériques afin de répondre au mieux aux besoins des patients.

Un marché à fort potentiel de croissance





Avec un nombre d'habitants par pharmacie supérieure à la moyenne européenne – une officine pour 3 383 habitants- l'Italie compte, en 2018, 19 000 pharmacies d'officine. Les pharmacies italiennes sont équipées principalement par 3 acteurs, avec un parc vieillissant, et peu adapté aux évolutions majeures du secteur de la Santé en Italie.





Pharmagest Italia entend déployer tant en nombre qu'en gamme son offre avec pour objectif d'équiper d'ici 5 ans près de 20% des officines italiennes.

Denis Supplisson, Directeur de la division Pharmacie Europe du Groupe Pharmagest et Dominique Pautrat, Directeur Général du Groupe Pharmagest expliquent que «

cette opération est une vraie opportunité de croissance pour le Groupe Pharmagest dans un contexte où les chaines de pharmacies vont se développer avec l'ouverture du capital. En Italie, notre approche est assez originale et attendue sur le marché des solutions IT de digitalisation et de gestion d'officine. Avec la gamme d'offres patient centrée, les perspectives sont très prometteuses. Les synergies entre le métier historique de Macrosoft _éditeur reconnu de solutions informatiques innovantes pour les grossistes-répartiteurs_ et son nouveau métier _spécialiste informatique auprès des pharmacies_ seront un facilitateur pour le fort développement de Pharmagest Italia

. »

Mario Mariani, Président Directeur Général de Pharmagest Italia et Roberto Mariani, Directeur Développement Technologique précisent : «

Macrosoft développe une solution unique pour tous ses clients, et est considérée comme un partenaire expert et innovant, grâce au dynamisme des idées, des personnes et de la technologie qu'elle développe. Les enjeux de notre système de santé, ont évolué rapidement et de manière significative au cours des dernières années en Italie. Avec le Groupe Pharmagest, nous allons partager nos compétences respectives pour créer de la valeur ajoutée et d'autres opportunités pour tous les pharmaciens italiens autour d'une même vision : celle d'une offre patient centrée. Cette démarche est totalement novatrice.»



***

Calendrier financier :





Publication des résultats annuels 2017 et réunion de présentation à Paris le mardi 3 avril 2018

A propos du Groupe PHARMAGEST :





Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l'informatique officinale avec plus de 41% de parts de marché. Avec plus de 900 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur de métier : l'innovation informatique au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance ; 2/ les domaines technologiques capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, Solutions e-Santé et Fintech.

Coté sur Euronext Paris(TM) – Compartiment B





Indices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion





Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only





ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : – PMGI FP

Retrouvez toute l'actualité du Groupe PHARMAGEST sur

www.pharmagest.com



CONTACTS Relations Analystes Investisseurs

:





Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON





Tél. 03 83 15 90 67 –

jean-yves.samson@pharmagest.com Relations Presse

:





FIN'EXTENSO – Isabelle APRILE





Tél. 01 39 97 61 22 –

i.aprile@finextenso.fr



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: PHARMAGEST INTERACTIVE via GlobeNewswire





HUG#2174827