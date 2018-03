Projet d’offre publique d’acquisition amicale sur Realdolmen par Gfi Informatique

Le présent communiqué de presse est publié en application de l'article 8 §1de l'Arrêté Royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition Gfi Informatique accélère son développement à l'international en renforçant ses activités en Belgique et au Luxembourg Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 23 février 2018 – GFI Informatique, acteur majeur

Gfi Informatique accélère son développement à l'international en renforçant ses activités en Belgique et au Luxembourg

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 23 février 2018 – GFI Informatique, acteur majeur des services et solutions numériques, et Realdolmen, un leader des services IT en Belgique et au Luxembourg, annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord, en vertu duquel GFI Informatique déposera d'ici quelques jours auprès de l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en numéraire portant sur l'ensemble des actions de Realdolmen pour un prix de 37,00€ par action.

Motifs de l'opération

Realdolmen est un expert ICT indépendant qui accompagne ses clients tout au long de leurs projets ICT en combinant des services de support en termes d'infrastructures et d'applications avec les produits adéquats. Ses principaux segments d'activité sont l'IT & business consulting services et l'IT business support, avec une position particulièrement forte auprès des entreprises de tailles moyennes supérieures. La société compte près de 1 250 professionnels hautement qualifiés qui offrent leurs services informatiques à plus de 1 000 clients dans le Benelux, tant sur le plan stratégique, tactique, qu'opérationnel.

Avec cette opération, Gfi Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg, en ligne avec sa stratégie d'expansion internationale. Gfi Informatique s'appuiera sur le management et les salariés de Realdolmen pour continuer à développer leur plateforme au Benelux

Gfi Informatique entend privilégier la continuité des opérations et a l'intention de développer des actions communes en matière d'offres de services en combinant les compétences des deux entreprises.

Principaux termes de l'opération

Le projet d'acquisition est une offre publique volontaire et conditionnelle en numéraire portant sur l'ensemble des actions et warrants en circulation de Realdolmen au prix de 37,00€ par action et pour un prix équivalent par warrant.

Le prix offert par action représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture au 22 février 2018, et une prime de 22% et 28% par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

Le prix offert correspond à une valeur d'opération de l'ordre d'EUR 196 millions.

La réalisation de l'offre est conditionnée à l'obtention par Gfi Informatique de plus de 75% du capital de Realdolmen sur la base d'un capital entièrement dilué et de plus de 75% des droits de vote.

En accord avec ses obligations légales en tant qu'administrateurs et sous réserve de la revue de la version finale du prospectus d'offre, le conseil d'administration de Realdolmen soutient l'offre à l'unanimité. De plus, le conseil d'administration présentera sa réponse formelle au projet d'offre dans un mémoire en réponseconformément aux dispositions légales applicables.

Un groupe d'entités et de personnes liées à la famille Colruyt et QuaeroQ CVBA, actionnaires de long terme de Realdolmen représentant ensemble 21,94% du capital de la société, ont conclu avec Gfi Informatique un engagement d'apporter leurs actions à l'offre. Realdomen n'apportera pas ses 3 192 actions auto-détenues à l'offre.

A la clôture de l'offre, GFI Informatique a l'intention de lancer une offre de reprise simplifiée, pour autant que toutes les conditions pour cette offre de reprise soient remplies.

Commentaires

« Soutenue par la direction de Realdolmen, la mise en commun de nos opérations respectives et de nos portefeuilles d'activités complémentaires nous donnera les leviers nécessaires pour constituer un champion européen dans le

mid-market

», a déclaré Vincent Rouaix, Président-directeur Général du Groupe Gfi Informatique.

Henri Van Engelen, Président du conseil d'administration de Realdolmen, a commenté : « Après la transformation réussie de Realdolmen, nous sommes enthousiastes d'avoir l'opportunité de poursuivre notre chemin en tant que membre d'une société européenne de services informatiques de tout premier plan. Cela nous permettra de tirer parti de nos offres complémentaires et de construire sur la base des forces intrinsèques de Realdolmen pour servir les entreprises de taille moyenne Le prix offert représente une prime significative par rapport au cours historique de l'action de la société.»

Marc De Keersmaecker, Directeur Général de Realdolmen, a ajouté : « Pour nos employés, nos clients et nos partenaires, cette opération ouvre l'accès à un écosystème international nouveau et élargi, leur permettant de mieux réaliser leurs objectifs et leur potentiel. »

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue ni une notification formelle d'une offre publique d'acquisition volontaire, ni une offre ou une sollicitation d'acheter ou de souscrire à des valeurs mobilières. Une offre ne sera faite que sur la base d'un prospectus approuvé par la FSMA conformément à la loi belge du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. Ce communiqué de presse ne peut pas être diffusé, publié ou distribué, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, dans une juridiction où une telle diffusion, publication ou distribution serait illégale. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des dispositions légales ou réglementaires applicables dans ces juridictions. Gfi Informatique décline explicitement toute responsabilité pour la violation de ces restrictions par toute personne.



À propos de Gfi Informatique



Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€.

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) – Code ISIN : FR0004038099.

Pour plus d'informations :

www.gfi.world



À propos de Realdolmen



Realdolmen est un expert ICT indépendant qui emploie près de 1 400 professionnels ICT hautement qualifiés et répond aux demandes ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles de plus de 1 000 clients dans le Benelux. Dans le cadre de chaque collaboration, Realdolmen s'emploie à donner une dimension humaine aux ICT afin de tirer ainsi parti du plein potentiel des collaborateurs et des organisations. Le tout, en respectant notre devise «

To get there, together

».



