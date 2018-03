PROLOGUE : Niveau record de croissance interne au 1er trimestre 2017 : +20,6%

Gennevilliers, le 15 mai 2017



NIVEAU RECORD DE CROISSANCE INTERNE





AU 1ER TRIMESTRE 2017 : +20,6%



(En M€) T1 2016 T1 2017 Variation Chiffre d'affaires consolidé 15,47 18,65 +20,6%

(Données

non auditées)

CROISSANCE INTERNE AU 1ER TRIMESTRE 2017 : +20,6%

Le groupe Prologue a enregistré au 1er trimestre 2017 un niveau record de croissance organique à +20,6% avec des ventes qui atteignent 18,65M€.





Ce très fort dynamisme interne a été porté par l'ensemble des activités stratégiques du groupe et sur tous ses territoires.





La France et la zone Espagne/Amérique Latine enregistrent ainsi, sur le trimestre, une croissance respective de 20,7% et 21,6%, confirmant une nouvelle fois la stratégie internationale mise en place par Prologue à travers sa filiale Alhambra. L'Amérique Latine voit ses ventes s'accélérer à +146,6%.

Aux Etats-Unis, le niveau d'activité, toujours très modeste, reste comparable à l'année précédente.

(En M€) T1 2016 T1 2017 Variation France 10,88 13,12 +20,7% Espagne et Amérique Latine 4,37 5,31 +21,6% dont Amérique Latine 0,20 0,48 +146,6% Etats Unis 0,23 0,21 -5,5% Total 15,47 18,65 +20,6%

(Données

non auditées)

Les activités de Formations IT, Digital et Management et les Activités en mode Cloud ont connu respectivement une progression de 32,6% et de 20,0%. Les ventes de logiciels ont vu leur chiffre d'affaires croître de 13,6%. L'activité Print s'affiche quant à elle en croissance de 1,5 %.

(En M€) T1 2016 T1 2017 Variation Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud 1,88 2,25 +20,0% Ventes de licences, de matériels et de services associés 5,52 6,27 +13,6% Formation 6,07 8,05 +32,6% Print 1,19 1,21 +1,5% Autres activités de service 0,81 0,87 +7,0% Total 15,47 18,65 +20,6%

(Données

non auditées)

PERSPECTIVES

La très forte croissance interne réalisée par le groupe Prologue au 1er trimestre 2017 reflète le succès du rapprochement industriel entrepris en 2015 avec les Groupe O2i en France et Software Ingenieros en Espagne. L'ensemble des synergies métiers et des moyens financiers mis en place ont permis à chacune des entités en France comme hors de France d'accélérer leurs développements.

Au cours des prochains trimestres, Prologue anticipe la poursuite de la croissance de ses activités avec un objectif annuel sur le long terme de 10% par an.



Prochaine publication



Publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2017, au plus tard le 15 août 2017 après bourse.

A propos de Prologue





Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les services IT et la formation professionnelle.





Le groupe a développé des offres à forte valeur ajoutée dans les domaines des télécommunications (téléphonie VoIP, SMS, fax, courriel, image, vidéo, etc.), du multimédia (plateforme collaborative Adiict), de la dématérialisation de transactions et des échanges d'information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes, etc.), et du Cloud Computing.





Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Les





technologies du groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.

Pour toute information, vous pouvez contacter :





Sylvie Prost-Boucle – Tél : 01 69 29 38 66 – Email :

actionnaire@prologue.fr



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: PROLOGUE via GlobeNewswire





HUG#2104893